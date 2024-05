“Tra biodiversità e paesaggio culturale” al Parco paesaggistico Lauretum

LORETO APRUTINO – Il 19 maggio a Loreto Aprutino si organizza la passeggiata nella biodiversità del Parco Paesaggistico Lauretum, un evento organizzato dalla delegazione pescarese del FAI Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con il CEA di interesse regionale Giardino dei Ligustri e lo staff del parco paesaggistico, nell’ambito dell’evento nazionale FAI “Camminate nella Biodiversità”.

Il parco paesaggistico Lauretum si estende su una parte del paesaggio loretese, in prossimità del centro storico, includendo molteplici ambienti naturalistici e tante specie arboree e arbustive di interesse botanico. Questa straordinaria biodiversità è il risultato di anni di lavori di restauro su aree degradate e poi oggetto di un lungo progetto di rinaturalizzazione con ricostruzione di giardini naturali e gestione totalmente sostenibile del verde e del paesaggio.

Il curatore del Parco Lauretum Alberto Colazilli, esperto di arte dei giardini e conservazione e restauro dei giardini storici, volontario FAI, accompagnerà i visitatori in un articolato percorso alla scoperta delle principali aree naturalistiche, delle vedute e dei grandi alberi. Durante la passeggiata si illustreranno anche i tanti lavori di restauro, rinaturalizzazione e gestione, tutt’ora in corso, che hanno fatto rinascere questo luogo fino a renderlo un’affascinante oasi di biodiversità.

Il raduno dei partecipanti è in Via Pretara n.24, punto di ingresso ai giardini. L’evento si svolgerà con due visite giornaliere della durata di 2 ore: la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00. Per info e prenotazioni: tel. 329/1521643 – 347/6637810, e-mail pescara@delegazionefai.fondoambiente.it.