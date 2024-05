Premio il “Bisentino d’Oro” 2023: premiato Mimmo De Carolis

BISENTI – Si è tenuta ieri a Bisenti, presso Piazza Vittorio Emanuele III, la cerimonia finale del Premio il “Bisentino d’Oro” 2023, riconoscimento assegnato ogni anno a uomini, donne o Associazioni di Bisenti che si sono distinti nella vita professionale, culturale, sociale, artistica, scientifica e sportiva, dando lustro e visibilità al paese.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco del luogo con il patrocinio del Comune di Bisenti, è stato presentato e moderato dall’Avvocato Luca Salini.

Il Premio, che rappresenta un appuntamento imperdibile e si ripete secondo una consolidata tradizione, è stato conferito allo storico Dirigente della Questura Mimmo De Carolis, andato da poco in pensione dopo una onorata carriera in Polizia.

Dopo una breve introduzione di Luca Salini, sono intervenuti il vice Sindaco di Bisenti Humberto Di Sabatino, il Presidente della Pro Loco di Bisenti Luciano Scocchia, il Parroco Don Luigi Marrone e il Consigliere della Pro Loco Benjamin Lucci, che ha elencato l’albo d’oro del Premio.

Il riconoscimento è stato assegnato al Dottor Mimmo De Carolis per la seguente motivazione.

“La sua figura si è contraddistinta per tutto il percorso lavorativo, sia come Dirigente della Questura di Teramo ricoprendo anche la prestigiosa carica di vice Questore, ma anche nel corso della sua vita “civile”, per aver agito con correttezza, onestà, diligenza, dedizione, rispetto per i cittadini e riguardo verso le Istituzioni di cui è stato degnissimo rappresentante. Mimmo De Carolis ha instaurato un legame profondo con l’amata Bisenti e ha dimostrato sempre notevole vicinanza al paese natio, concretizzatasi nella totale disponibilità nei confronti dei suoi concittadini e nella capacità di ascoltare e risolvere, nei limiti delle competenze e nell’osservanza delle disposizioni normative in vigore, le loro istanze e problematiche”.