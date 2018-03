Prima Assemblea dei Soci dell’Associazione Veronica Gaia di Orio insieme contro la depressione giovanile

L’AQUILA – Presentate le attività già svolte e quelle in fase di avanzata progettazione dell’Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressi one Giovanile.

Dopo l’approvazion e all’unanimità dei bilanci consultivo e preventivo, il prof. Ferdinando di Orio è stato acclamato Presidente anche pe rl’anno sociale 2018.

Si è svolta martedì 20 marzo alle ore 17.00 presso la Sala Celestiniana di San Bernardino in piazza d’Armi dell’Aquila la prima Assemblea dei Soci dell’Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile, dedicata alla memoria di Veronica Gaia di Orio, giovane studiosa di storia dell’arte contemporanea prematuramente scomparsa.

All’Assemblea hanno partecipato numerosissimi soci dell’Associazione

(composta da 54 soci ordinari e 64 soci sostenitori) che hanno ascoltato gli

interventi del Prof. Ferdinando di Orio, Presidente e promotore

dell’Associazione, del prof. Massimo Casacchia, portavoce, della prof.ssa

Maria Grazie Cifone e del prof. Enzo Sechi, responsabili rispettivamente

delle attività di ricerca e delle attività assistenziali.

Nell’introdurre i lavori, il Presidente prof. di Orio ha ricordato che lo scopo

fondamentale dell’Associazione è rappresentato dalla promozione di

attività di tipo scientifico, culturale e sociale finalizzate alla ricerca e alla

lotta alla depressione giovanile.

Gli interventi successivi hanno presentato le iniziative già realizzate (Borse di

studio per i giovani laureati dell’Università dell’Aquila che abbiano rivolto

la loro attenzione alla depressione o che abbiano sviluppato ricerche nel campo

della storia dell’arte contemporanea; il convegno scientifico-divulgativo sul

tema “I mille volti della depressione”, svoltosi il 16 marzo) e quelle in fase

avanzata di progettazione.

Tra queste, le più significative riguardano le attività di assistenza e

consulenza psicologica e medica con un collegamento organico con le

famiglie e gli insegnanti; l’attivazione, attraverso l’uso di tecnologie

informatiche, di canali di diretto di collegamento con i giovani; le attività di

ricerca scientifica e le attività in sinergia con altre associazioni di

volontariato che operano nei campi della salute mentale.

Dopo l’approvazione all’unanimità dei bilanci consultivo e preventivo

presentati dal Tesoriere prof. Enrico Perilli, i lavori dell’Assemblea si sono

conclusi con la conferma all’unanimità del Consiglio Direttivo e con

l’acclamazione del prof. Ferdinando di Orio, quale Presidente

dell’Associazione anche per l’anno sociale 2018.