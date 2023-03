Prevenzione e supporto a salute dei fragili: Actimel e Auser a L’Aquila

Grazie al progetto #piùfortiinsieme Actimel di Danone e le migliaia di volontari Auser sono nuovamente in campo per aiutare le persone fragili a mantenersi in salute

L’AQUILA – Actimel, marchio di Danone, società B Corp, è di nuovo insieme ad Auser, associazione di volontariato per l’invecchiamento attivo. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno in Lombardia continua il progetto “Più forti insieme”, iniziativa che ha permesso durante l’emergenza sanitaria di effettuare più di 5.000 accompagnamenti protetti. A partire da quest’anno la collaborazione si estende anche ad altre regioni, dopo la Sicilia, approda in Abruzzo e a L’Aquila. La partnership tra Actimel e Auser, nata dal desiderio di Actimel di essere a fianco degli italiani a supporto di immunità, resilienza e accessibilità per tutti al diritto alla salute, aspetto divenuto fondamentale soprattutto in questi ultimi anni, ha trovato in Auser un partner affidabile, serio e con la voglia di dare sempre di più nelle comunità in cui opera.

A pochi giorni dalle commemorazioni per il Sisma che ha colpito il territorio aquilano è ancor più rilevante condividere il valore della solidarietà, garantendo sostegno a tutte le tipologie di fragilità presenti in un territorio caratterizzato da elevata frammentazione, elevato tasso di anziani ultrasessantacinquenni e che ha quindi importanti ricadute sulla qualità di mobilità e vita dei cittadini. È con questo comune sentire che i volontari di Auser, con il supporto di Actimel sono nuovamente a sostegno di tutte le persone fragili del territorio, che dislocati tra i 68 nuclei insediativi, 49 frazioni storiche e 19 insediamenti abitativi nati in seguito al sisma, riscontrano difficoltà a recarsi presso i centri per la somministrazione dei vaccini di prevenzione o presso le strutture sanitarie di cura e analisi per effettuare i necessari trattamenti medici e le visite di controllo.

L’iniziativa riparte da L’Aquila con il sostegno di: Fabrizio D’Alessandro, Sindaco di Barisciano; Lella Brambilla, Vicepresidente di Auser Nazionale; Carlo Salustro, Presidente Auser Abruzzo e Giovanni Ottati, Senior Brand Manager Actimel di Danone.

L’iniziativa prevede, grazie ai volontari di Actimel e Auser, accompagnamenti protetti gratuiti presso i centri di cura in tutto il territorio abruzzese al fine di garantire prevenzione ed effettuare trattamenti medici specifici e visite di controllo.

“Il terremoto e la pandemia hanno acuito il bisogno di servizi e noi amministratori, purtroppo, riusciamo solo parzialmente a rispondere a tali necessità – dichiara Fabrizio D’Alessandro, Sindaco di Barisciano – In questo momento i Comuni si scontrano con difficoltà economiche enormi, ed è per questo motivo che ringrazio Actimel che insieme ad Auser ha scelto il nostro territorio per intercettare bisogni e dare risposte concrete ai più fragili, un territorio che dopo il terremoto di 14 anni fa ha ancora bisogno sia di un sostegno sociale che di un sostegno economico”.

“La collaborazione tra l’Associazione Auser e Actimel si sta sviluppando nel tempo – dichiara Lella Brambilla, Vicepresidente di Auser Nazionale -, diventando sempre più importante e significativa con la realizzazione di questo nuovo progetto. Abbiamo infatti deciso come Auser nazionale di intervenire in una regione come l’Abruzzo dove molti cittadini vivono in territori montagnosi o collinari. Aree interne dove raggiungere i servizi sociosanitari diventa spesso un’impresa difficile, soprattutto per le persone anziane e fragili che vivono da sole e che non dispongono di una rete familiare. Per noi diventa quindi strategico consolidare ed estendere territorialmente questa alleanza per poter aiutare sempre più persone”.

“Il progetto #piùfortiinsieme, partito durante l’emergenza sanitaria in Lombardia, ha affermato il valore della vicinanza sociale come attivatore di sviluppo per i territori, le comunità e i cittadini. L’iniziativa, infatti, partita dalla Lombardia e approdata poi in Sicilia, arriva adesso in Abruzzo, un territorio che ha grande bisogno di supporto e vicinanza – dichiara Giovanni Ottati, Senior Brand Manager Actimel -. Questa nuova tappa rappresenta, ancora una volta, l’occasione per riaffermare e potenziare il nostro impegno, restituendo alle comunità ciò che abbiamo ricevuto, mostrando altresì la volontà di continuare ad essere un partner affidabile di territori e fasce di persone fragili nell’affrontare le sfide all’accessibilità ai servizi sanitari, al diritto alla salute, immunità e resilienza”.

Nel solco di questa iniziativa Actimel e Auser continueranno ad affiancarsi per sostenere i più fragili, proseguendo nell’attività di supporto alle comunità locali e garantendo alle fasce di cittadini più fragili la possibilità di controllare il proprio stato di salute e curarsi. Il servizio, grazie ai volontari di Auser, fornirà supporto sin dalla fase di prenotazione dell’appuntamento fino al trasporto protetto ai centri, all’assistenza in loco e al successivo accompagnamento alle abitazioni private.