Bata apre nel centro commerciale La Fontana a Lanciano

Il brand di calzature, leader nel settore retail e nella produzione di calzature a livello internazionale, ha inaugurato Sabato 25 Marzo in Via Santo Spirito al civico 119 a Lanciano

LANCIANO – Il nuovo store Bata si sviluppa su una superficie di 117 metri quadrati e si presenta esteticamente in linea con il concept che segna tutte le vetrine del brand presenti in Italia, per ricreare un’atmosfera armoniosa e comunicare in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in ogni occasione.

In store sarà disponibile la collezione Spring Summer 23 che combina coolness e lifestyle in chiave comoda e accessibile, per rispondere alle esigenze di tutti. L’offerta del negozio comprende le calzature donna, uomo, bambino e sport e si sviluppa su un livello, suddiviso in aree strutturate ad hoc per facilitare al consumatore la fruizione dei prodotti, molti dei quali in house brand di Bata: Power, il brand ideato per il movimento e per rimanere “attivi” caratterizzato da prodotti “athleisure” con ottime prestazioni dove comfort e stile diventano accessibili a tutti; Weinbrenner, il brand ispirato al mondo dell’outdoor ma adatto alla city life con un prodotto innovativo caratterizzato da un design più tech e Bata Red Label, novità 2022, con prodotti aggiornati sempre alle tendenze attuali.

“Il new opening segna un passo importante per il marchio nell’ottica dello sviluppo della rete vendita in Franchising di Bata in Italia” conclude Claudio Alessi, Presidente Bata Europe.