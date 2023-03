“Mixologist and Bartender”: al via il corso all’Istituto De Cecco

PESCARA – “Prenderà il via domani, lunedì 27 marzo, all’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, nei Laboratori dell’Officina del Gusto, il Corso Tecnico Esperto ‘Mixologist and Bartender – Professionisti nell’Arte del Bere miscelato’ a cura di ABI Professional – Associazione Barman Italiani. Cinque appuntamenti riservati agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Indirizzo Sala e Vendita che avranno l’occasione di imparare l’arte del mixare ingredienti semplici per realizzare delle creazioni del gusto e del sapore direttamente da nomi di punta del settore, tra i quali spiccano Massimo Urru, coordinatore ABi Professional per l’Abruzzo e il Molise, e Sara Dell’Elce, ex studentessa del ‘De Cecco’, oggi ristoratrice che ha appena ricevuto il riconoscimento di Ambasciatrice del Gusto e titolare del bar Kikka di Montesilvano”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, ufficializzando l’avvio del corso extracurriculare previsto per domani.

“Dopo il corso specialistico in caffetteria – ha spiegato la dirigente Di Pietro – la nostra scuola propone un’altra attività che mira a professionalizzare la preparazione e la formazione dei nostri studenti che avranno cinque giornate a disposizione per acquisire gli strumenti utili a perfezionare ulteriormente l’arte della preparazione di cocktail unici e straordinari, strumenti che negli anni hanno permesso ai nostri studenti di divenire dei personaggi di punta nel mondo portando un po’ d’Abruzzo al di fuori dei nostri confini. Fra l’altro il corso mira a far scoprire anche le nuove tendenze del settore, a partire dalla riduzione della quantità di alcol usato nelle bevande miscelate, senza perdere il gusto, al fine di garantire anche la tutela della salute e della sicurezza dei clienti”.

Domani, lunedì 27 marzo, il primo appuntamento, dalle 15 alle 18, verterà su Mixology and Low alcol e vedrà la presenza della dirigente Di Pietro, e la docenza di Massimo Urru, coordinatore ABI Professional Abruzzo-Molise, Andrea Piersante Referente ABI per gli Istituti Alberghieri, tutor il professor Vincenzo Gambino, docente di Sala e Vendita. E per l’occasione sarà presente la bartender Sara Dell’Elce, appena nominata Ambasciatrice del Gusto.

“La cucina del Kikka di Montesilvano, ha ricevuto il riconoscimento, segnalato direttamente da esperti storici dell’associazione ‘DocItaly’ – ha spiegato Dell’Elce -, per aver saputo valorizzare, attraverso lo spirito di sacrificio e l’amore, i piatti della tradizione culinaria italiana. Lo ritengo uno dei tanti traguardi raggiunti per merito di una solida struttura di base personale e professionale chiamata ‘IPSSAR De Cecco’. La strada da percorrere è ancora lunga e i progetti sempre nel settore ristorativo futuri sono già in cantiere, ma soprattutto sento il dovere di cogliere l’occasione per ringraziare pubblicamente la ‘mia’ scuola per avermi donato gli strumenti per una vita migliore costellata sì da sacrifici ma con la piena consapevolezza di saper ‘essere’”.

Gli appuntamenti successivi sono previsti per martedì 28 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, con ‘Long Island e Cocktail di tendenza’; lunedì 8 maggio, dalle 15 alle 18, con ‘Preparazioni Homemade’; martedì 9 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, con ‘Come costruire un Cocktail: sapore e sapere’. Ultimo appuntamento lunedì 15 maggio, dalle 15 alle 19, con ‘Cocktail Competition’, e il rilascio dell’attestato.