Prevenzione problema cinghiali, incontro tra i sindaci della Val di Sangro

FOSSACESIA – Si svolgerà martedì prossimo, 21 luglio, alle ore 20, presso il Municipio di Atessa, l’incontro dei sindaci del Comitato per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente Sangro-Aventino-Frentano, del rappresentante dell’Anci Abruzzo ( Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il Senatore abruzzese,Gianluca Castaldi, Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, per affrontare il problema legato all’emergenza cinghiali. La riunione è stata chiesta dai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e di Atessa, Giulio Borrelli.

“É una situazione sulla quale da tempo i sindaci della nostra zona hanno richiamato l’attenzione e che rischia di andare fuori controllo e investe ormai tutto il territorio nazionale. Parleremo con il Sottosegretario a nome anche dei colleghi italiani alle prese quotidianamente con le conseguenze prodotte da questi animali, con risvolti anche dolorosi – affermano Di Giuseppantonio e Borrelli -. La sicurezza nelle aree rurali ed urbane è in pericolo per il proliferare degli ungulati, che invadono campi coltivati, centri abitati e strade. Sono animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, causano incidenti stradali per danni stimati in centinaia di milioni di euro. Occorre un preciso impegno del Governo centrale e della Regione. Siamo certi che il Sottosegretario Castaldi, per conto del Governo e del Parlamento, farà sue le nostre indicazioni per ricercare gli strumenti necessari a ridurne il numero“.