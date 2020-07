Notizie del 17 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 17 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 17 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 16 luglio parlava di due nuovi casi. 17 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 103 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 468 pazienti deceduti; 2745 dimessi/guariti. I positivi erano 120.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Per quanto la pandemia abbia colpito limitatamente i neonati, i bimbi e gli adolescenti, l’ultimo studio curato dagli esperti dell’Iss indica che finora non è stato possibile valutare l’effettivo impatto del virus su di loro.

L’azienda campana, Cosvitec, che in collaborazione con il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università di Napoli Federico II, ha messo a punto, invece, un kit per il rilevamento rapido del virus: un tampone che “in soli tre minuti è in grado di rivelare se si è positivi o no al virus SARS-Cov-2. Il tampone viene eseguito sul soggetto esattamente come il tampone classico, poi viene immerso in una soluzione colloidale che cambia colore solo in caso di positività al virus, entro tre minuti. Se la carica infettante è molto alta, il test darà un risultato positivo anche in un solo minuto.

In un post su Facebook il Premier Giuseppe Conte scrive che: “Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre…Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale. Le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale di cui il nostro Paese ha bisogno”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 17 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.