“Presente! 6”, gli ospiti dell’incontro in programma il 22 maggio a Pescara

PESCARA – Sabato 22 maggio (dalle 10 alle 12), sesto appuntamento con “Presente!”. Letteratura e informazione si ritrovano come forza di coesione sociale e culturale, come avamposto di civiltà e cittadinanza, come dialogo aperto al confronto. A questo “Presente! 6” saranno con noi: Luca Pompei (giornalista e scrittore); Angela Curatolo (giornalista); Gino Primavera (scrittore); Fabrizio Cordoano (scrittore).

Il programma prevede la presenza di uno o più scrittori e scrittrici in libreria come valorizzazione dell’esserci dopo oltre un anno di “assenza fisica” forzata dalle misure anticontagio. Vogliamo riaffermare l’importanza della non virtualità dei rapporti umani e il bisogno di incontro, confronto, relazione che è parte fondante dell’individuo e di tutta la cultura umanistica. Il progetto avviato il 17 aprile andrà avanti fino al 15 giugno, ogni sabato mattina dalle ore 10 alle 12 presso la Libreria Mondadori Point a Pescara sud (Viale Pindaro 21).

Beniamino Cardines (scrittore, ideatore e coordinatore del progetto): “VoltapagineFest è un progetto che guarda alla letteratura come a una risorsa della collettività, un bene comune. Il progetto speciale Presente! riaffida alla presenza dello scrittore in libreria, quel necessario contatto di relazione che è scambio di emozioni storie vissuti, tra l’autore e i lettori. Ringraziamo Rosetta Clissa (poetessa) per la preziosa collaborazione organizzativa, Antonella Chiacchiaretta (libraia) che ospita il progetto nella sua libreria. Ringraziamo per la grande sensibilità sociale il Sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo e la Vice Sindaca Adelaide Chiacchia, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e Mariarita Paoni Saccone assessora alla cultura del Comune di Pescara, il consigliere comunale Adamo Scurti e tutti gli scrittori che saranno nostri ospiti.”

VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni, nasce dalla volontà di aprire un fronte culturale collaborativo e partecipato, creando una rete di associazioni e realtà artistiche che si muovono nell’ambito della letteratura e promuovono la lettura, il libro, gli autori e le autrici abruzzesi e non solo. Hanno collaborato: Ooops! (scrittura e narrazione) – progetto NAC e progetto “scrittori speciali – letteratura e disabilità”; La Casa di Cristina onlus; AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea; Libreria Mondadori Point; coop La Minerva; USACLI Pescara Abruzzo; Bibliodrammatica aps.

Il progetto ha il Patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Bolognano.