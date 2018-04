Presentazione manuale “Inter Vocalis” a Chieti

Anteprima nazionale del manuale del prof. Cicconofri, presso la sede “Cori d’Abruzzo Chorus Inside”

CHIETI – Il prof. Aldo Cicconofri, docente al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha realizzato un manuale di vocalità per coro “Inter vocalis” che sarà presentato sabato 28 aprile 2018, in anteprima nazionale, a Chieti, presso la sede dell’Associazione Cori d’Abruzzo Chorus Inside, in via Verdi, 15. http://www.coridabruzzo.it/?event=presentazione-manuale-di-vocalita-iter-vocalis

Il volume nasce dalla lunga esperienza di docente dell’autore, già impegnato in una Masterclass, nell’ambito della formazione del settore programmata dall’Associazione Cori D’Abruzzo Chorus Inside guidata da Davide Recchia. http://www.coridabruzzo.it/2018/masterclass-di-tecnica-gestuale-e-di-interpretazione-della-musica-corale-polifonica/

Gli argomenti ed i connessi esercizi di vocalità che verranno proposti nel manuale si riveleranno di grande utilità per i direttori, cui questo lavoro è specificamente rivolto. Si propone una metodologia efficace mirata a coinvolgere più persone contemporaneamente, attenta sia al percorso artistico di crescita vocale del gruppo quanto al rapporto umano, quale elemento fondamentale che lega tutti i componenti del coro.