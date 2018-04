Martinsicuro, cimitero di Villa Rosa: iniziati i lavori di manutenzione

Prevista anche la bonifica della copertura in eternit

MARTINSICURO (TE) – Sono iniziati da un paio di settimane i lavori di manutenzione straordinaria e bonifica della copertura in eternit dei due padiglioni del cimitero di Villa Rosa. Gli interventi prevedono la rimozione degli elementi in amianto e la bonifica; la realizzazione di un nuovo pacchetto di copertura dei padiglioni; l’inserimento di tiranti per archi; un intervento di risanamento e riparazione delle murature; il convogliamento delle acque piovane. I lavori hanno un costo complessivo di circa 131 mila euro.

“Nel frattempo sono stati incaricati dei tecnici per la redazione dei progetti di ampliamento dei cimiteri di Martinsicuro e di Villa Rosa” sottolineano il Sindaco truentino, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani, a nome dell’Amministrazione. “Tali interventi si sono resi necessari per rimpinguare l’ormai esiguo numero dei loculi attualmente liberi e, in particolare, si prevede la progettazione di circa 264 loculi presso il cimitero di Martinsicuro mediante l’ampliamento, contenente la scala, e la sopraelevazione di parte del primo piano dei nuovi padiglioni esistenti ad ovest della cappella e di circa 300 loculi nel cimitero di Villa Rosa mediante la sopraelevazione dei padiglioni esistenti nella zona a nord/ovest. I corpi superiori previsti in elevazione riprenderanno la medesima architettura di quelli esistenti”.