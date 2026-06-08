INPS Abruzzo, presentato il nuovo Direttore regionale Antonello Crudo

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina, presso la Direzione regionale INPS Abruzzo, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore regionale INPS Abruzzo, Antonello Crudo, insieme ai vertici della tecnostruttura regionale. Un incontro che ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo corso dell’Istituto in Abruzzo, orientato a innovazione, qualità dei servizi e rafforzamento della presenza sul territorio.

Dopo le prime settimane dedicate alla visita delle sedi provinciali e al confronto con dirigenti, funzionari e operatori, Crudo ha espresso una valutazione positiva dell’organizzazione regionale, sottolineando la professionalità del personale e il forte senso di appartenenza riscontrato all’interno delle strutture.

Tra le priorità illustrate dal nuovo Direttore figura la predisposizione del Rendiconto Sociale 2025, strumento strategico che consentirà di rendere più trasparente l’azione amministrativa dell’INPS, offrendo a cittadini, istituzioni e stakeholder una fotografia chiara dei risultati raggiunti, delle risorse impiegate e degli impatti generati sul territorio.

Parallelamente proseguirà il dialogo con enti locali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ordini professionali e tutti i soggetti coinvolti nella missione istituzionale dell’Istituto, con l’obiettivo di consolidare una rete di collaborazione stabile e funzionale.

Guardando al futuro, Crudo ha indicato alcune direttrici strategiche: digitalizzazione dei processi, miglioramento continuo dei servizi e crescita delle competenze del personale attraverso percorsi di formazione e aggiornamento. Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione della cultura previdenziale tra i giovani, con iniziative rivolte alle scuole e alle università per promuovere consapevolezza sui temi della previdenza, della pianificazione del futuro e del funzionamento del sistema di welfare.

Sul tema dei diritti inespressi, il Direttore ha richiamato l’esigenza di rafforzare l’orientamento e la prossimità dell’Istituto: «Un sistema di welfare efficace non è solo quello che eroga, ma quello che riesce a raggiungere chi ne ha diritto. Troppi cittadini non richiedono prestazioni assistenziali perché non conoscono i requisiti o le opportunità disponibili. Vogliamo lavorare affinché nessuno rinunci a una tutela che gli spetta per mancanza di informazione».

Un ruolo centrale continuerà a essere svolto dal Corpo Ispettivo, presidio essenziale di legalità e tutela dei lavoratori. L’obiettivo sarà quello di potenziarne l’efficacia attraverso innovazione tecnologica, valorizzazione delle competenze e una maggiore integrazione con le altre funzioni dell’Istituto, promuovendo un approccio orientato alla prevenzione e alla diffusione della cultura della legalità.

Nel corso dell’incontro, moderato da Stefano Caranfa, è stato presentato anche l’avanzamento dell’iter amministrativo per la ricostruzione dell’immobile INPS di via XX Settembre all’Aquila, un intervento strategico per il capoluogo, dal valore stimato superiore ai 9 milioni di euro, coperti in parte dal premio assicurativo dell’ex INPDAP.

La conferenza è stata inoltre l’occasione per presentare la squadra dirigente regionale: Vittoriana Saltarelli, Vicario del Direttore regionale e Direttore provinciale dell’Aquila; Luigina Gagliardi, Direttore provinciale Chieti; Federico Fumo, Direttore provinciale Pescara; Savino D’Elicio di Chio, Direttore provinciale Teramo. Presenti anche le dirigenti regionali Angela Cristini (Gestione risorse e Patrimonio) e Vanda Gonnella (Entrate e Vigilanza documentale e ispettiva). All’appuntamento ha partecipato anche il nuovo Direttore regionale INAIL, Katia Panella.