Giulianova, sequestrata nuova droga sintetica MDPHP: primi casi in Abruzzo

GIULIANOVA – Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Giulianova hanno intercettato, nell’arco di un mese, due distinti sequestri di una nuova sostanza psicoattiva (NPS) riconducibile alla famiglia dei catinoni sintetici, confermando l’arrivo anche in Abruzzo di droghe di nuova generazione particolarmente pericolose. Decisivo, ancora una volta, il contributo dei cani antidroga Fabian e Jimbo, che grazie al loro fiuto hanno individuato la sostanza nonostante i tentativi di occultamento messi in atto dai detentori.

La droga sequestrata è risultata essere MDPHP (3,4-metilenediossi-a-pirrolidinoesanoferone), un composto stimolante ad azione sul sistema nervoso centrale, strutturalmente simile alle anfetamine e caratterizzato da un elevato potenziale psicoattivo. Le analisi, disposte dall’Autorità Giudiziaria di Teramo ed eseguite dal Laboratorio Analisi dell’ARPA Abruzzo dell’Aquila, hanno confermato la natura della sostanza e la sua elevata pericolosità.

Secondo gli esperti dell’ARPA, si tratta dei primi sequestri documentati di MDPHP in Abruzzo, un dato che evidenzia la diffusione anche sul territorio regionale di nuove droghe sintetiche difficili da identificare con i metodi analitici convenzionali e spesso caratterizzate da una composizione variabile e imprevedibile. La pericolosità è particolarmente alta: bastano circa 0,2 grammi per una singola dose, mentre il potere stimolante risulterebbe superiore a quello della cocaina, con effetti potenzialmente gravi sia sul piano fisico che psichico.

A seguito delle attività investigative, due persone, tra loro estranee e senza collegamenti reciproci, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

L’operazione conferma l’efficacia dell’azione quotidiana della Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio e alla diffusione delle droghe sintetiche, grazie anche alla collaborazione tra forze di polizia, magistratura e laboratori specializzati. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo che registra un aumento dei flussi turistici e dei rischi legati al consumo di droga nelle località costiere, le Fiamme Gialle di Teramo intensificheranno ulteriormente i controlli, avvalendosi del supporto delle unità cinofile per garantire sicurezza e tutela dei cittadini, soprattutto dei più giovani.