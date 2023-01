Presentato il progetto Rotary per la formazione delle ostetriche africane

FRANCAVILLA AL MARE – Presso l’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare é stato presentato il progetto di Borse di studio Rotary per sostenere il percorso formativo triennale per ostetriche africane, tenuto presso strutture sanitarie africane, dove opera, da molti anni, con estrema efficacia, l’organizzazione laica di “Medici con l’Africa – Cuamm”, di Padova. L’iniziativa promossa dal Rotary Club Chieti Ovest e condivisa con altri Club Rotary dell’area Chieti-Pescara (Chieti, Chieti Maiella, Francavilla, Pescara Nord, Pescara Ovest e Vestini Penne/Loreto) è stata benedetta da S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto e plaudita dal Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore. Numerosi gli ospiti tra i quali il Sindaco di Chieti Diego Ferrara e S.E. Mons. Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano-Ortona.

In Africa, muoiono di parto ogni anno, mediamente circa 260 mila donne, opera un’ostetrica ogni 15 /16 mila donne in gravidanza. Questi sono i dati più significativi ricordati da Don Dante Carraro, Direttore del Cuamm, collegato in videoconferenza da Padova e dal Dott. Giovanni Putoto (Direttore Programmazione ed Area scientifica Cuamm), medico di lungo corso con molta esperienza operativa in Africa, intervenuto personalmente. Nel corso dell’evento, è stato conferito, dal Dott. Dino Scrivani, Presidente del Club Rotary Chieti il Paul Harris Fellow (la più alta onorificenza del Rotary International) a Don Dante Carraro per gli alti meriti umanitari dell’opera del Cuamm. È stata declamata dal suo stesso autore Don Emilio Lonzi, Presidente del Rotary Club Pescara Nord, la preghiera del Rotariano. Il Club Vestini Loreto-Penne ha omaggiato il Rappresentante del Cuamm con un presidio medico-sanitario di test e prevenzione di patologie cardio-circolatorie.

A cura del Dott. Antonio Petrucci