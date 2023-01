Panther Roseto – Patti 57-76: il racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Arriva un’altra sconfitta per le Aran Cucine Panthers Roseto che non riescono ad impensierire la capolista Patti, uscita vittoriosa dal PalaMaggetti con il punteggio di 57-76. Partita che fondamentalmente non c’è mai stata, con le siciliane che fin dai primi minuti hanno preso in mano le redini del gioco, dando il primo allungo importante già nel secondo quarto. In evidenza il trio Botteghi-Miccio-Pilabere ben supportato da De Giovanni e dalla capitana Sarni.

Per le pantere rosetane si tratta della quarta sconfitta consecutiva, se teniamo conto anche del recupero contro La Spezia, con il 2023 che resta ancora stregato per quanto riguarda la casella delle vittorie. Il momento è sicuramente difficile ma non bisogna assolutamente mollare: le Panthers infatti nel girone di ritorno giocheranno tutti gli scontri diretti tra le mura amiche del PalaMaggetti e bisognerà cercare di effettuare anche qualche colpo esterno, come ad esempio nella prossima partita sull’ostico parquet di Umbertide.

Il cammino è arduo ma non impossibile e Manfrè e compagne devono crederci fino alla fine per poter conquistare una preziosa salvezza.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 5, Lombardo 3, Mitreva, Polimene, De Marchi 8, Sanchez 12, Azzola ne, Schena, Ceccanti 2, Rios 6, Manfrè 2. Coach: Romano.

Patti: De Giovanni 10, Botteghi 21, Francia 6, Moretti ne, Pilabere 11, Miccio 19, Bardarè, Armenti 3, Sciammetta, Sarni 6. Coach: Buzzanca.

Parziali (11-18, 10-18, 20-25, 16-15)