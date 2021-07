Presentato il Premio D’Angiò: le dichiarazioni della Pezzopane

L’onorevole Pd ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Premio oggi alla Camera dei Deputati

ROMA – “Il valore assoluto che ha questo premio viene quest’anno arricchito ulteriormente dallo spirito di ripresa e resilienza che caratterizza tutta la nostra comunità, che ha dovuto per un anno e mezzo soffrire e subire una serie, seppur necessaria, di regole ferree che hanno impedito tante iniziative e attività umane e culturali.”

Così la parlamentare abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane, introducendo la conferenza stampa, svoltasi stamane alla Camera, di presentazione della 15° edizione del Premio Internazionale d’Angiò. Alla presenza dell’assessore Pierluigi Di Stefano del comune di Avezzano, dell’architetto Lorenzo Fallocco, presidente del Centro Studi D’Angiò e del prof. Danilo Murzilli, Direttore Artistico, di Fausto Zilli e Gianluca Guerrisi dell’Associazione Argos Forze di Polizia. Pezzopane ha voluto ringraziare “calorosamente i principali artefici di questa iniziativa che ha visto negli anni premiate tante personalità dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, della politica .Tutto questo – ha proseguito Pezzopane – è stato il frutto di un lavoro tenace fatto dal presidente Fallocco e dalla direzione artistica che di anno in anno hanno saputo proporre sempre delle personalità di alto livello. Questa nostra lenta e faticosa ripresa – ha concluso Pezzopane – troverà nella serata del premio un momento di eccezionale valore proprio perché sarà la bella piazza di Avezzano ad ospitarci e sarà finalmente la piazza il luogo di un nuovo grande incontro. Devo ringraziare sia l’amministrazione comunale, che ha reso possibile l’evento, e tutti gli enti patrocinanti, sostenitori e gli organizzatori. Infine rivolgo un sentito riconoscimento e riconoscenza ad Argos, Associazione Forze di Polizia, per tutto quello che fanno in campo sociale, con una lodevole azione di solidarietà a sostegno dei più deboli, fatta con generosità e autenticità”.