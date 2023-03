Premio “Una Giuliese come esempio” a Mariangela Fuina e a Noemi Pica

GIULIANOVA – E’ stato un bel pomeriggio, quello di ieri, in sala consiliare. Un pomeriggio all’insegna della “femminilità” e della parità di genere, ma anche della determinazione, della coerenza, della sensibilità. A darne occasione, il conferimento del Premio “Una Giuliese come esempio” ideato e promosso dalla Commissione comunale e dall’ Assessorato alle Pari Opportunità. Quest’anno alla sua prima edizione, il Premio è andato al Consigliere di Corte d’Appello del Tribunale dell’ Aquila Mariangela Fuina e al Sottocapo Scelto della Direzione Marittima di Pescara Noemi Pica. Entrambe, aderendo in pieno alle finalità del Premio, sono esempio concreto di come l’essere donna sia, anche in ambito professionale, un valore aggiunto e non un limite. Non a caso, sono state loro, le prime giuliesi a rivestire i ruoli attualmente ricoperti, sulla scorta di un diritto sancito dalla Legge del 9 febbraio 1963. Nei loro discorsi, la propria storia personale, ed insieme episodi, aneddoti, riflessioni e considerazioni, passaggi di esistenze che hanno saputo realizzare, senza incertezze, la vocazione (ed anche il talento) di ciascuna.

“La Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova – ha detto la presidente Marilena Andreani – compie quest’anno 25 anni. Le iniziative messe in campo sono state tantissime. Questa è l’ultima, ma solo in ordine di tempo, e ci inorgoglisce che sia invece la prima del genere, in Abruzzo”.

“Questa sera le Pari Opportunità hanno mostrato il loro lato migliore – ha commentato il Vice Sindaco Lidia Albani – In Mariangela Fuina e Noemi Pica si evidenzia la bellezza e la forza della differenza di genere. Quello femminile, coniugato come loro hanno saputo fare, va evidenziato, sostenuto, premiato”.

Alle due giuliesi, al loro esempio, è andata una targa in ceramica dipinta a mano realizzata dai ragazzi della Piccola Opera Charitas Il logo, opera del giovane giuliese Edoardo Ettorre, racconta più di ogni parola il cerchio umano di eccezionalità che, tra donne di valore, solidarietà e abilità artistica, abita e fiorisce a Giulianova.