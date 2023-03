Teramo Comix & Games 2023 al Campus Università

TERAMO – Il 5, 6 e 7 Maggio torna l’appuntamento annuale con Teramo Comix & Games, che raggiunge in questo 2023 la sua ventinovesima edizione. L’Associazione Culturale Altrimondi è lieta di annunciare le date definitive dell’evento dedicato al fumetto e alla cultura pop, ancora una volta ospitata all’interno del Campus Universitario di UniTE a Coste Sant’Agostino.

Dopo il restart postpandemia dello scorso anno, coronato da un incredibile successo di pubblico, quest’anno si torna a sognare in grande: meeting, eventi dedicati ai cosplayers, esposizioni, mostre, incontri con autori e disegnatori e l’immancabile mercatino.

Fiore all’occhiello di questa XXIX edizione è sicuramente la collaborazione con Bugs Comics, realtà di spicco del panorama editoriale e autoriale del fumetto italiano, che sarà presente in fiera con diverse iniziative e importanti autori di fama nazionale e internazionale, per la felicità di tutti gli appassionati.

Ma non è finita qui, tra le tante altre sorprese che attendono il pubblico, possiamo annunciare sin da ora la presentazione in esclusiva assoluta della nuova iniziativa editoriale di Leviathan Labs, che coinvolge in nostro Direttore Artistico Gabriele Schiavoni in prima persona.