Premio Sulmona di giornalismo e comunicazione, il 6 ottobre la cerimonia di chiusura

I vincitori Eleonora Daniele, Luca Telese e Monica Macchioni riceveranno il riconoscimento presso il Polo Museale Civico Diocesano

SULMONA (AQ) – I giornalisti Eleonora Daniele, Luca Telese e Monica Macchioni sono i vincitori del Premio Sulmona di giornalismo e comunicazione. Lo hanno annunciato il presidente della giuria Paolo Corsini, e il presidente del Circolo di Arte e Cultura “Il Quadrivio”, Raffaele Giannantonio.

I tre giornalisti riceveranno il riconoscimento sabato 6 ottobre, alle ore 17.00, al Polo Museale Civico Diocesano di Sulmona , in occasione della cerimonia di chiusura del 45° Premio Sulmona – Rassegna internazionale di arte contemporanea. Inoltre, al giornalista del Tg2, Stefano Sassi, è stato attribuito il premio riservato alla critica d’arte.

Il Premio Sulmona di giornalismo si svolge anche quest’anno in concomitanza della Rassegna di arte contemporanea, che vede in concorso 151 opere, tra dipinti, sculture e anche opere nelle nuove sezioni di fotografia e design, in rappresentanza di ben 15 nazioni. La manifestazione è organizzata dal Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio”, con il Patrocinio della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Sulmona.

Il premio Sulmona di giornalismo per la sezione “televisione” va alla giornalista e conduttrice del programma “Storie Italiane”, in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia del day time di Rai 1. Il premio viene assegnato a Eleonora Daniele per la capacità di “raccontare con professionalità e rara umanità, usando sempre un linguaggio semplice e chiaro, fatti di cronaca e attualità dell’Italia contemporanea, in una fascia delicata come quella del mattino, riuscendo a realizzare un programma di elevata qualità e premiato dagli ascolti”. Già al timone di “Storie Vere”, Eleonora Daniele è stata apprezzata conduttrice di programmi come “Estate in diretta” e “Il sabato italiano”.

Il premio Sulmona di giornalismo per la sezione “carta stampata, radio e web” viene assegnato al giornalista e saggista Luca Telese per il talento nel raccontare, attraverso mezzi diversi, come la tv, la carta stampata, la radio e il web, eventi di portata nazionale e internazionale in maniera critica e approfondita ma con un linguaggio fluido e comprensibile a tutti”. Luca Telese, attualmente giornalista del quotidiano “La Verità” ed è reduce dalla brillante conduzione nella fascia del mattino di Radio 24, è anche un apprezzato saggista e scrittore. Suoi libri come “Cuori neri”, “Qualcuno era comunista” e “Gioventù amore e rabbia”.

Il premio Sulmona di giornalismo per la sezione “comunicazione” viene invece assegnato alla giornalista, spin doctor ed esperta di comunicazione politica Monica Macchioni. Considerata la “donna più influente del Parlamento”, Monica Macchioni è la più importante esperta e consulente di comunicazione politica italiana. Fondatrice della Macchioni Communications e della casa editrice Male edizioni, Monica Macchioni riceve il Premio Sulmona “per il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione straordinariamente efficace dell’azione politica di numerosi parlamentari e personaggi di rilievo della vita pubblica italiana”.