Premio Strega 2019, Vinpeel di Peppe Millanta tra i candidati

Il romanzo Vinpeel degli orizzonti di Peppe Millanta nella rosa dei candidati al “Premio Strega – Ragazze e Ragazzi 2019”, nella categoria dagli 11 ai 15 anni. Grande eccitazione e orgoglio in casa Neo Edizioni per la candidatura di questo meraviglioso romanzo al Premio Strega dedicato ai più giovani.

Dopo aver vinto il prestigioso “Premio John Fante – Opera Prima 2018” e aver fatto incetta di premi nazionali, l’esordio dello scrittore Peppe Millanta non smette di ricevere riconoscimenti, confermando lo slancio e l’apertura di un romanzo veramente per tutte le età. Un libro come non se ne vedevano da tempi, capaci di raccogliere insieme, in un’unica appassionante lettura, adulti e meno adulti, insegnanti e studenti, genitori e figli, nonni e nipoti.

TRAMA

Un pugno di case attorno a una locanda. Una comunità sospesa nel tempo. Una strada da dove non arriva più nessuno e nessuno ricorda più dove porti. Questo è il paese di Dinterbild, il luogo dove si rifugia chiunque abbia paura, lontano dal mondo e da ciò che può fargli male. Tra di loro c’è Vinpeel, l’unico ragazzino di questa bizzarra comunità, che una notte, scrutando l’orizzonte, si convince che al di là di questo mondo esitante ci sia qualcos’altro. Tra i suoi mille tentativi, conosceremo gli stravaganti abitanti, le loro paure, i sogni, le aspirazioni, fin quando con l’aiuto di due amici riuscirà a trovare il modo per andar via.