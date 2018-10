Il giudice Costantini a Pescara e Colonnella per il Premio Borsellino

PESCARA – Mercoledi 17 ottobre alle ore 10:30, nell’auditorium dell’Istituto “De Cecco” di Pescara e Giovedi 18 ottobre nel cine Cineplex di Colonnella per l’Istituto comprensivo Val Vibrata, importante incontro educativo organizzato dalla 23ª edizione del Premio Paolo Borsellino.

Interverrà il dott. Luciano Costantini (attualmente giudice presidente sez penale di Siena) già sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino.

Negli anni delle stragi mafiose da tutta Italia un gruppo di magistrati giovani come Caselli (Torino), Bocassini (Milano), Ingroia (Palermo), Nardella (Perugia), meno giovani come Antonino Caponnetto (Firenze), e tanti altri meno famosi, fecero richiesta per essere trasferiti negli uffici giudiziari di Palermo dove i magistrati morivano sotto i colpi della mafia.

Ai giovani a cui vengono proposti in tv le isole di presunti artisti creati per far soldi, le case piene di vuoto, l’acqua della Ferragni e modelli di vita commerciali creati ad arte per l’interesse di pochi, riteniamo sia importante proporre dei modelli positivi veri, persone con dei forti valori di giustizia, persone coraggiose che hanno rischiato la propria vita per il nostro Paese, per difendere valori veri, come il giudice Luciano Costantini.

Nell’incontro dibattito con gli studenti il giudice Luciano Costantini, racconterà la figura professionale e umana del collega Paolo Borsellino, dall’amicizia con il collega Giovanni Falcone, dalle delusioni all’ironia, dalla pauraal coraggio.