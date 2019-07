Premio Qualità Italia 2019, i vincitori

PINETO – La quinta edizione del concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia, promosso e organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” di Città Sant’Angelo (PE), si è conclusa con la cerimonia di premiazione svoltasi a Pineto (TE).

Tra i numerosi vini provenienti da tutte le regioni italiane, le etichette abruzzesi sono riuscite ad aggiudicarsi il Premio Qualità Italia 2019 per la categoria Vini Bianchi IGT con il vino “BIAGI” COLLI APRUTINI IGT PECORINO 2018 della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BIAGI di Colonnella (TE), con il vino “POLLUTRO ORO” MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC RISERVA 2013 della SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SAN NICOLA di Pollutri (CH) per la categoria Vini Rossi DOC annate 2014 e precedenti e per la categoria Vini Rosati DOC con l’AZIENDA AGRICOLA TERZINI DI DOMENICO TERZINI di Tocco da Casauria (PE) e il suo vino “TERZINI” CERASUOLO D’ABRUZZO DOC 2018.

In totale, sono stati assegnati 20 Premi Nazionali, 61 Menzioni e 43 Speciali Attestati Regionali.

Conquistano il Premio Qualità Italia 2019, 5 vini dell’Emilia Romagna, 3 della Puglia, 3 dell’Abruzzo, 2 del Veneto e 1 vino rispettivamente della Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana.

Soddisfatti gli organizzatori del Concorso che hanno visto incrementata la partecipazione di produttori di tutte le Regioni d’Italia a riprova del crescente interesse riservato al Premio Qualità Italia che si conferma un immancabile appuntamento per il mondo vitivinicolo.

L’elenco dei vincitori è disponibile sul sito ufficiale del concorso enologico all’indirizzo www.premioqualitaitalia.org e su https://www.facebook.com/premioqualitaitalia; inoltre, per questa quinta edizione, sarà pubblicato sul prestigioso magazine Ulisse di Alitalia nel mese di agosto 2019.