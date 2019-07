Tutti a Teatro estate, gli spettacoli del 22 e 23 luglio

PESCARA – Prosegue la rassegna estiva del Florian Metateatro dedicata al Teatro Ragazzi. Dopo il successo dei primi due appuntamenti che hanno visto alternarsi sul palco le compagnie Art G.Botta – Pupi Italici e Fantacadabra Teatro –TSA si riparte la prossima settimana con due spettacoli molto diversi tra loro ma creati entrambi da Ortoteatro, compagnia di Pordenone che da più di quarant’anni si occupa di Teatro Ragazzi.

I prossimi due appuntamenti:

Lunedì 22 Luglio alle ore 18,30

DI LA’ DAL MARE a cura della compagnia Ortoteatro (Pordenone)

con Walter Broggini e Fabio Scaramucci – regia Walter Broggini – testo, sceneggiatura, scenografia Walter Broggini e Massimo Cauzzi

L’uomo sulla spiaggia scruta l’orizzonte e immagina luoghi lontani, pervaso da quel desiderio di scoprire l’ignoto, poi l’uomo si addormenta e il suo sogno segue la corrente. Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza condivisione, in cui scambiarsi cibo, per il corpo e la mente.

E dopo lo spettacolo, per i più curiosi, burattinai e animatori ci raccontano che cosa succede dentro la baracca dei burattini.

Teatro di narrazione, burattini e pupazzi dai 5 anni

Martedì 23 Luglio ore 18,30

A BRIGLIA SCIOLTA a cura della compagnia Ortoteatro (Pordenone)

di e con Fabio Scaramucci

Spettacolo popolari con protagonisti animali parlanti, galli magici e capre maligne. Si narra del fantastico, fiabesco mondo della tradizione popolare dove gli animali parlano e gli eroi dalle più diverse fattezze e sembianze appaiono per aiutare e sconvolgere la trama. Sono storie che tramandano una furbizia popolare genuina, dove il potente o prepotente di turno viene sempre gabbato non tramite la forza bruta ma tramite la saggezza e l’ingegno, e a volte anche un pizzico di magia.

Teatro di narrazione dai 3 anni

Si proseguirà poi il 30 Luglio con “Il miracolo della mula” della compagnia Il Laborincolo, Premio Eolo Award 2013, e il 1 Agosto sempre a cura de Il Laborincolo assisteremo allo spettacolo “Torsolo”.

Infine, il 31 Luglio dalle 10,30 alle 13, al Florian Espace, il maestro Marco Lucci (Il Laborincolo) terrà il laboratorio STRACCI PER DRAMMATURGIE MINIMALI, per spiegarci come prendono vita i burattini ricavati da pezzi di stoffa da riciclo. Per partecipare al laboratorio bisogna iscriversi ed avere dai 9 anni in su.

IN CASO DI MALTEMPO GLI SPETTACCOLI SI TERRANNO AL COPERTO.

INGRESSO € 6

INFO www.florianteatro.com Tel. 085/4224087 – mobile 393/9350933