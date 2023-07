Premio Nazionale Donna 2023 a Federica Angeli e Tina Montinaro

La V° edizione del Premio alla giornalista che ha testimoniato contro la mafia di Ostia e alla vedova del componente della scorta di Falcone

L’AQUILA – Giustizia, legalità, verità, con particolare attenzione al mondo femminile. Sono i filoni che hanno animato il Premio nazionale Donna 2023, giunto alla V edizione, e promosso dalla Onlus Antonio Padovani. Il premio è andato, quest’anno, alla giornalista di Repubblica, Federica Angeli, sotto scorta da dieci anni per le sue inchieste e per aver testimoniato contro la mafia di Ostia, Tina Montinaro, moglie di Antonio, componente della scorta del giudice, Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci e al generale dell’Arma dei carabinieri, Antonio Cornacchia, obiettivo di quattro attentati, l’uomo che ritrovò il corpo di Aldo Moro, nel portabagagli della Renault 4, in via Caetani e che arrestò Renato Vallanzasca. “Ho deciso di denunciare quando una notte di giugno mi sono affacciata dalla finestra dopo aver sentito degli spari, nello stesso momento in cui tutti abbassavano le tapparelle. L’ho fatto anche pensando ai miei figli. Ho avuto molti momenti di sconforto ma non mi sono mai pentita. Bisogna credere sempre nella giustizia”, le parole della giornalista Angeli, che ha ripercorso i passaggi salienti della sua storia, le inchieste giornalistiche sulla mafia di Ostia, l’omertà, le intimidazioni, i legami con i pubblici funzionari.

“Tutto questo l’ho cercato come riscontro alla mia tesi. Volevo vedere se si trattava effettivamente di mafia“, ha spiegato Angeli, “ho deciso di denunciare anche per i nostri figli. Sei ore dopo ho avuto la scorta. Ci sono stati tanti momenti di sconforto ma non mi sono mai pentita”. Il messaggio di Tina Montinaro, assente all’evento per motivi familiari, è stato portato dalla giornalista Pelliccione: “La sua è una vita piena di impegno, nel ricordo del marito Antonio, del giudice Falcone e di tutti gli uomini della scorta. Dopo la strage di Capaci ha deciso di restare a vivere a Palermo, ma di percorrere in lungo e in largo l’Italia per lanciare un messaggio alle giovani generazioni: andate avanti, combattete sempre contro i soprusi”. Nel suo intervento la presidente della Corte d’Appello Francabandera ha spiegato come “c’è una mafia che cambia, che si infiltra anche nella società. Grazie a chi non si volta dall’altra parte, come Federica Angeli, che si è scelta il suo eroismo, e Tina Montinaro, che è eroina per caso, la mafia può essere sconfitta”. Il presidente della Onlus, Gianni Padovani, ha spiegato come è nato il Premio, che dallo scorso anno, dopo la presentazione in Senato, ha una valenza nazionale. : “La onlus nasce nel 2016 dopo la morte di mio padre. Nella sua vita ha avuto la priorità di dedicarsi ai più deboli. Tra le altre cose, riteneva il ruolo della donna instostituibile nella società. Ecco come nasce questo premio dedicato alle donne, per tutelarne la libertà di azione, contro ogni forma di violenza e sopruso, anche la più nascosta”.

Nel corso della manifestazione è stato presentato il libro “Storie di donne”, edito dalla Onlus Padovani. Il Premio Donna è diventato uno degli appuntamenti culturali e sociali di maggior rilievo in Abruzzo. Moltissime le autorità civili e militari presenti, tra cui, il Generale dell’Arma dei carabinieri Antonio Cornacchia, il sottosegretario ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, la presidente Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, la presidente associazione nazionale magistrati sezione Abruzzo, Roberta D’Avolio, il procuratore generale tribunale dell’Aquila, Alberto Sgambati, il pubblico ministero Fabio Picuti, il colonnello dei carabinieri, Nicola Mirante, il comandante provinciale Guardia di finanza dell’Aquila, Cosimo Lamanuzzi, il comandante regionale esercito Abruzzo e Molise , il colonnello Marco Iovinelli, il Capo squadra anticrimine Questura dell’Aquila, Pieremidio Bianchi, la presidente Ordine degli avvocati dell’Aquila, Luisa Leopardi, il presidente Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, la garane infanzia e adolescenza Abruzzo, Maria Concetta Falivene. Per l’Ufficio scolastico regionale, Ada D’Alessandro, il presidente Inps Abruzzo, Luciano Busacca, il segretario Generale Fondazione Carispaq, David Iagnemma, il vice presidente Confindustria Abruzzo, Lorenzo Dattoli

