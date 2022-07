Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo, i vincitori dell’edizione 2022

FANO ADRIANO – Il Premio, che nasce nel 2022 per iniziativa della “Associazione Premio Giuseppe Zilli” con il sostegno del Comune di Fano Adriano, della Fondazione Tercas e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, si terrà ogni estate a Fano Adriano, in Provincia di Teramo, luogo di nascita di Don Zilli.

Nella sede dell’Ordine nazionale dei Giornalisti di Roma sono stati resi noti i vincitori della prima edizione del Premio:

Giornalismo televisivo: LAVINIA SPINGARDI – giornalista Sky Tg24

Giornalismo cartaceo: MARCO TARQUINIO – direttore del quotidiano Avvenire

Giornalismo radiofonico: ANDREA VIANELLO – direttore testate Rai Giornale Radio e Rai Radio 1

Giornalismo web: FRANCESCO PAOLUCCI – freelance

Premio alla carriera: GIANCARLO CICCONE – corrispondente BBC

Erano presenti Maria Concetta Mattei (presidente di Giuria) in video, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta, il direttore del Premio Simone Gambacorta, il sindaco di Fano Adriano Luigi Servi, un assessore Comune di Fano Adriano Carlo Di Bonaventura, la consigliera segretaria dell’’Ordine nazionale dei Giornalisti Paola Spadari, il vicepresidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti Angelo Baiguini e il coordirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo.

INTERVENTI

Angelo Baiguini, vicepreseidente Odg nazionale: “Intitolare un premio giornalistico alla figura di don Giuseppe Zilli è una scelta di grande spessore. Ricalcare la sua autorevolezza significa tornare ad attribuire il vero valore alla nostra professione, quello che, purtroppo, ultimamente si è affievolito. Abbiamo, pertanto, accolto con grande calore qui, nella casa dei giornalisti la presentazione di questa prima edizione del Premio. Nel ringraziare l’organizzazione, anche a nome del Presidente, per averci coinvolti, esprimiamo i nostri complimenti augurando un lungo futuro a questa importante iniziativa”.

Paola Spadaro, consigliera segretaria Odg nazionale: “Ospitando eventi come questo, ribadiamo il nostro concetto di casa dei giornalisti soprattutto in questo momento in cui il bisogno di buon giornalismo, è forte. E questa iniziativa va nella giusta direzione, quella di riconoscere, nel solco tracciato da Giuseppe Zilli, giornalisti capaci di dialogare con i nostri tempi, con la giusta attenzione e con autorevolezza”.

Stefano Pallotta, presidente Odg Abruzzo: “Ringrazio dal profondo del cuore l’ordine nazionale dei giornalisti ed Luciano Regolo coodirettore di famiglia cristiana. Per noi giornalisti, è un momento particolarmente difficile, in cui sembra impossibile conciliare l’umanità con la professionalità. Quello che, invece, faceva Giuseppe Zilli, intriso di quell’etica professionale cui noi oggi ci appelliamo. La stessa che ha permeato tutto il lavoro di questa figura straordinaria, nella sua visione moderna di condivisione con i lettori. L’istituzione di questo premio, vuole restituire autorevolezza alla nostra professione, nel solco di colui che ha tracciato un percorso indelebile.

Simone Gambacorta, direttore del Premio: “Nel ringraziare tutti, l’OdG, la Fondazione Tercas, il Comune di Fano Adriano, i colleghi e tutte le persone che hanno accompagnato la nascita di questa prima edizione del Premio Giuseppe Zilli, desidero sottolineare che questa iniziativa non intende solo ricordare una figura esemplare ma vuole diffondere, tra le nuove generazioni di colleghi, l’esperienza di Giuseppe Zilli, come sintesi perfetta del binomio formazione – informazione. Quello di Zilli è stato un giornalismo pensato, riflettuto e orientato verso la cultura. Dal confronto con i lettori, emerge una figura intellettuale ma fedele al suo essere sacerdote, uomo straordinariamente aperto e consapevole, fautore di una comunicazione che si rivolge alle persone e non alla gente. Desidero, inoltre, sottolineare che il Premio Zilli non è un concorso, c’è una giuria con un Presidente nominato annualmente e ciascun componente propone dei nominativi che diventano dibattito e poi scelta finale. Personalmente ritengo che i nomi individuati per questa prima edizione rappresentino uno spaccato di quella informazione alta che, idealmente, possiamo ricondurre a Giuseppe Zilli che rimarrà, per sempre, un giacimento cui accingere per il futuro”.

Luigi Servi, sindaco di Fano Adriano: “Un anno intenso in cui abbiamo lavorato alacremente come una squadra affiatata. Sono molto orgoglioso di questo Premio e so che, proprio perché stiamo muovendo i primi passi, dovremo dare il meglio di noi stessi. Fano Adriano è pronto ad accogliere la premiazione che si terrà il 6 agosto all’Eremo dell’Annunziata per la qual cosa sono state predisposte già delle navette. Ringrazio l’OdG, la Fondazione Tercas, la Camera di Commercio e tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del Premio. Invito tutti A Fano per il 6 agosto a condividere con noi questa prima edizione”.

Carlo Di Bonaventura, assessore Comune di Fano Adriano: “Ringrazio l’ODG e tutta l’organizzazione. Per noi abitanti di Fano Adriano don Giuseppe Zilli è stato più che un giornalista; era uno di noi, con un percorso personale difficilissimo che, grazie alle sue indubbie capacità, lo ha portato a diventare direttore di Famiglia Cristiana, il giornale cattolico più letto al mondo. Don Giuseppe Zilli, ha lasciato in noi tutti un segno indelebile ed è riuscito a costruire una rete incredibile, una grande famiglia. Questa iniziativa, va oltre la ricorrenza e vuole celebrare una figura d’esempio per i nostri giovani capace di costruire un rapporto intimo e personale con ognuno di noi”.

Lucano Regolo, condiretore di Famiglia Cristiana: “Nel ringraziare l’Odg e tutta l’organizzazione del premio, desidero ricordare Don Giuseppe Zilli come una persona straordinaria che ha avuto l’intuito di portare Famiglia Cristiana ad un livello altissimo, facendone il manifesto della stampa cattolica. Questo premio è motivo di gioia ed orgoglio perché ispirato a Don Giuseppe Zilli, una figura senza tempo simbolo di una stampa che ha combattuto per diffondere un’informazione sana”.

NOTIZIE DEL PREMIO

BIOGRAFIA GIUSEPPE ZILLI

GIUSEPPE ZILLI nasce a Fano Adriano il 21 ottobre 1921. Dirige il settimanale “Famiglia Cristiana” dal 1954 al 1980. Si spegne ad Ariccia il 31 marzo dello stesso anno. Figura esemplare di un giornalismo moderno e deontologicamente rigoroso, ha dato anche vita al mensile “Jesus” e alla Periodici San Paolo. Figlio unico di un’umile famiglia (i suoi praticavano la pastorizia), sin da bambino avverte il richiamo della fede. Il suo rapporto con la comunità fanese rimarrà sempre vivo e intenso. Nel 1954 viene nominato direttore di “Famiglia Cristiana”. Con lui il settimanale conosce una straordinaria stagione di crescita e si caratterizza per una linea rigorosa e moderna. La direzione andrà avanti fino al 1980, anno della sua scomparsa.

OBIETTIVO DEL PREMIO

Il Premio ha l’obiettivo di promuovere, specialmente tra le nuove generazioni, la conoscenza della figura di Giuseppe Zilli, assegnando riconoscimenti a giornalisti che si siano distinti per la qualità del loro lavoro. Ogni edizione del Premio ha un tema scelto anno per anno dal presidente della giuria. Sulla base di questo indirizzo, ciascun giurato propone fino a tre candidature per sezione. Una volta completata la rosa dei candidati, la giuria si confronta per individuare i giornalisti da premiare. Possono essere assegnati anche premi speciali.

COMPOSIZIONE DEL PREMIO GIUSEPPE ZILLI

GIURIA

MARIA CONCETTA MATTEI Presidente della giuria

È la prima donna a dirigere la prestigiosa Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Entrata con concorso in Rai, ha lavorato alla Testata Giornalistica Regionale. Chiamata al Tg2, ha condotto le edizioni di punta e il programma di approfondimento “Storie”, di cui è stata curatrice fino al 2020. È laureata in Economia politica all’Università di Trento

ANGELA CIANO

Giornalista professionista e storica dell’arte, cura la comunicazione per la Fondazione Carispaq, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica dell’Aquila. Ha curato la comunicazione per la Direzione Regionale Beni Culturali d’Abruzzo; nell’ambito di questo incarico ha seguito, in particolare, la situazione del post sisma del 6 aprile 2009. Tra le collaborazioni giornalistiche si segnalano quelle con le riviste: “Tesori d’Abruzzo“, “D’Abruzzo“, “Bauwelt“ e con l’emittente LaQtv Abruzzo, per la quale cura la trasmissione di approfondimento culturale “Art.9“.

LUCILLA SERGIACOMO

Già docente di italiano e lingue classiche nei licei e in corsi universitari, è autrice della storia letteraria italiana I volti della letteratura (Paravia, 2005-2007, 7 voll.). Tra le altre sue opere, Lingua italiana. Guida all’ascolto (Mursia, 1989, Premio nazionale di pedagogia e didattica “Stilo d’Argento” 1991), Invito alla lettura di Flaiano, (Mursia, 1996, n. ed. Mursia 2022, Premio Flaiano per la Critica 1997), Svevo (Paravia, 1999), Gadda, spregiator de le donne (Noubs, 2014), Femminilità e femminismo nelle scrittici italiane del Novecento (Presses Universitaires de Paris Ouest, 2015), L’assoluta libertà del fantastico (Odoya, 2018).

ANTIMO AMORE

Giornalista, è caposervizio del Tgr Abruzzo. Si occupa di cultura e di arte, cura la rubrica di libri “Parole d’autore” e collabora con la trasmissione “Tgr Bellitalia”. Ha ricoperto incarichi negli organismi di categoria dei giornalisti. Attualmente è consigliere dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. È stato docente del Master in giornalismo dell’Università di Teramo. Ha avuto numerosi premi e riconoscimenti.

STEFANO PALLOTTA

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo dal 2004. Docente a contratto di Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico nella Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Teramo (2008-2009 e 2009-2010). È stato inoltre docente di Etica e deontologia professionale nel Master di giornalismo dell’Università di Teramo, riconosciuto dall’Ordine nazionale dei Giornalisti. Ha collaborato con l’Ansa, “Il Messaggero”, “L’Avanti”, “Paese Sera”, “La Stampa”, “Il Centro” e “L’Espresso”. Per lunghi anni è stato direttore responsabile della televisione Atv7 e per oltre venti caposervizio dell’Agi.

PIER PAOLO PITTAU

Giornalista professionista dal 1976. Entra alla “Gazzetta del Popolo“ nel 1971. All’inizio del ’78, il passaggio a “Stampa Sera“, agli Spettacoli, ma dopo pochi mesi, vinto il concorso dell’Italian Service della BBC (la Radio Londra nata nel ’38) si trasferisce a Londra. Alla BBC, oltre a redarre con i colleghi notiziari e programmi di politica internazionale, cura una sua rubrica letteraria settimanale. Dall’81, sempre da Londra, è al “Messaggero“ come corrispondente, per approdare a fine ‘89 alla sede di Roma dove per diversi anni è capo degli Esteri e inviato.

SIMONE GAMBACORTA Direttore del Premio

È vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, vicepresidente di Confassociazioni Abruzzo (Media Editoria Cultura), presidente della giuria del “Premio Teramo per un racconto inedito”. Componente del “Comitato per il centenario della nascita dello scrittore Michele Prisco”, istituito presso il Mibact. Componente della giuria del “Premio internazionale di letteratura Bper Banca, città dell’Aquila, intitolato a Laudomia Bonanni”. Componente della giuria del “Premio Vito Moretti”. È stato responsabile per otto anni delle pagine culturali del quotidiano teramano “La Città”. Ha pubblicato interventi di critica letteraria su “Studi medievali e moderni”, “L’indice dei libri del mese”, “L’illuminista”, “L’immaginazione” e, online, su “L’ottavo”, “Fata Morgana Web”, ”Letteratitudine” e “Lingua italiana Treccani”.