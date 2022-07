“Bianco Giallo Verde e Blu”, gli spettacoli in provincia de L’Aquila

L’AQUILA – L’ASM S.p.A. L’Aquila da diversi anni ha messo in scena lo spettacolo “Bianco Giallo Verde e Blu , prenditi cura del Mondo anche TU” grazie alla collaborazione con il Centro studi L’Aquila Danza – Teatro dei 99 e la sua direttrice Loredana Errico.

Dal 19 Luglio la piéce verrà rappresentato nei comuni aderenti la compagine sociale di ASM S.p.A. La proposta è quella di uno spettacolo dal Vivo rivolto ai bambini, sull’educazione ambientale “Bianco Giallo Verde e Blu , prenditi cura del Mondo anche TU” alle ore 21,00 e a seguire le piazze vedranno protagonista la Compagnia Abruzzo Danza e Spettacolo, con lo spettacolo Fil Rouge.

Lo spettacolo per i bambini è dinamico ed interattivo, creato con un linguaggio adatto ai giovanissimi, da nozioni sull’ambiente e sulle buone regole della raccolta differenziata. Una performance di teatro danza e musica adatta ai bambini ma che da suggerimenti importanti anche agli adulti, su come separare e smaltire i rifiuti prodotti in casa.

La fattiva e lunga collaborazione tra noi di ASM S.p.A. e il Centro studi L’Aquila Danza – Teatro dei 99, ci ha permesso di entrare, con lo spettacolo “Bianco Giallo Verde e Blu , prenditi cura del Mondo anche TU” all’interno del Festival “I Cento Passi”, con la direzione artistica di Loredana Errico e Amalia Salzano, riconosciuto dal Ministero della Cultura, e supportato dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell’Aquila e dalla Comunità Montana Montagna Aquilana, per diffondere la cultura dello Spettacolo dal Vivo e della Danza.

Calendario appuntamenti

martedì 19 luglio, Montereale, Via nazionale ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge;

venerdì 22 luglio, Pizzoli, P.zza del Municipio ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge;

mercoledì 3 agosto, Capitignano, p.zza del Comune ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge;

lunedì 22 agosto, Campotosto, in piazza ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge;

lunedì 29 agosto, Castelnuovo di San Pio delle Camere, ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge;

mercoledì 31 agosto, Scoppito piazza del Comune ore 21.00, Bianco Giallo Verde e Blu, prenditi cura del mondo anche tu! e alle 22.00, Fil Rouge.