Premio “Eccellenza Donna”: a Teramo la seconda edizione

TERAMO – Sabato 19 marzo 2022 alle ore 10:30 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, sita in Via Comi, avrà luogo la seconda edizione del Premio “Eccellenza Donna”, promosso e organizzato dal Coordinamento di Fratelli d’Italia della Provincia di Teramo e dal Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di porre l’attenzione sulle eccellenze femminili e sul loro contributo fornito nella difesa dei valori fondamentali e, in quest’ottica, verrà conferito un riconoscimento a tre donne della Provincia di Teramo, Alessandra Gasparroni, Suor Pina Martella e Rosanna Monaco, che si sono distinte per passione, merito e coraggio nel campo culturale e della ricerca etnoantropologica, in quello sociale e della solidarietà verso gli ultimi, in quello professionale e della garanzia dei servizi essenziali.

Fratelli d’Italia è da sempre in prima linea quando si tratta di rendere onore al valore e alle capacità delle donne e di conferire loro un giusto tributo per l’impegno, la dedizione, la professionalità e l’abnegazione che hanno dimostrato in questo periodo particolarmente difficile, in cui non hanno mai smesso di lavorare, fornendo un servizio fondamentale per l’intera comunità.

Parteciperanno all’evento, moderato dall’Avvocato Luca Salini, il Sottosegretario della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis, il Vice-Presidente della Provincia di Teramo Luca Frangioni, la Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Marilena Rossi, la responsabile Provinciale del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e valori non negoziabili Monica Brandiferri.