Premio Danza Città dell’Aquila 2022: ecco come é andata

La manifestazione si é svolta a L’Aquila dal 30 giugno al 3 luglio. Ad aprire é stato il saggio di fine anno accademico dei corsi di danza

L’AQUILA – “Sono stati tre appuntamenti di diverso calibro che hanno toccato, nel profondo, le corde emozionali di ognuno”. Con queste parole Alice Cimoroni – direttore artistico del Premio Danza Città dell’Aquila – riassume il lungo weekend dedicato alla Danza, svoltosi a L’Aquila nel Parco del Castello dal 30 giugno al 3 luglio.

Questi i vincitori con menzione speciale della 3^ edizione del Premio Danza Città dell’Aquila:

Premio giovane promessa a Simone Piccinini (PAQ Center – L’Aquila)

Premio giovane talento a Irene Scalabrino (Inside original dancers – Grosseto)

Premio migliore coreografia a Palladio (Asd Rassjanka – Pescara)

Premio Danza Città dell’Aquila a Scuola Danza Arte in Movimento (L’Aquila).

Ad aprire le danze è stato giovedì 30 giugno il saggio di fine anno accademico dei corsi di danza del PAQ Center, dal titolo “Metamorfosi”, con la direzione artistica di Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini. E’ stata un’occasione di connubio tra i giovani allievi e le loro famiglie, protagonisti insieme della serata.

Venerdì 1 luglio si è alzato il sipario sulla due giorni dedicata alla 3^ edizione del Premio Danza Città dell’Aquila, con Stage formativi dei maestri di danza Alessandro Rende, Simone Nolasco, Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Francesco Porcelluzzi, Francesco Gammino e Giordano Orchi. In serata, poi, il Gran Gala di Danza con coreografi di fama nazionale e compagnie di danza emergenti. Ospiti in platea il presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, Francesco Bizzarri ed il direttore dell’ente sportivo OPES Abruzzo, Terenzio Rucci.

Sabato 2 luglio è stata la volta delle competizioni per categoria: children, junior e senior, che dai sei anni in su si sono cimentati nelle discipline della danza classica, neoclassica, contemporanea, modern e modern contemporary. “Abbiamo avuto 70 esibizioni in 6 ore, con la competizione che ha ceduto il passo alla condivisione” sottolinea Alice Cimoroni. “Il merito del successo – conclude – è stato di uno staff coeso ed organizzato”.

Domenica 3 luglio è stata la volta del gran finale, con la 12^ edizione dell’Abruzzo Hip Hop Festival – ideato e curato da Alice Cimoroni – che ha animato il Parco del Castello con una sequenza di trenta esibizioni, una giuria di maestri di fama nazionale ed il coinvolgimento di numerose scuole di danza della città dell’Aquila.

Social degli eventi: @ premiodanza.cittalaquila, @ hhf_hiphopevents