La scadenza per poter partecipare alla sessantacinquesima edizione del Premio Basilio Cascella 2021 é stata prorogata al 29 agosto

REGIONE – Prorogata al 29 agosto la scadenza per poter partecipare al Premio ‘Basilio Cascella’, dal 1955 uno dei Premi d’Arte, Fotografia e Pittura, tra i più prestigiosi d’Italia la cui volontà è valorizzare l’arte contemporanea e crearne uno snodo creativo e di riferimento, per esportarla in seguito nella rete internazionale artistica.

Il tema della LXV edizione 2021 è ‘a Riveder le Stelle’ in omaggio al poeta Dante Alighieri di cui ricorre il VII centenario della morte. La qualità, la ricerca, l’innovazione e la contemporaneità saranno i criteri fondamentali della selezione. Saranno selezionati un massimo di 30 partecipanti tra pittori e fotografi. Tutte le informazioni e il bando sono consultabili al sito www.premiocascella.it.

Negli ultimi anni vi è stato un progressivo blocco e relativo rallentamento delle attività culturali che hanno influito negativamente sulla produzione artistica di quanti si impegnano attivamente in questo ambito, sia per lavoro che per passione, soprattutto per quel che riguarda l’ambito fotografico. La proroga alla partecipazione al Premio ha lo scopo di coinvolgere quanti più artisti abbiano subito questo blocco, dando loro il tempo di poter presentare la loro proposta al meglio delle loro possibilità e capacità espressive.

In questo particolare periodo in cui ancora non è possibile programmare e portare a compimento diversi e diversificati appuntamenti culturali, se non sarà possibile la mostra fisica il Premio Basilio Cascella riproporrà la soluzione espositiva di arte pubblica del 2020.

Ad ogni singolo artista partecipante viene chiesto di analizzare tale concetto e di esprimerlo tramite pittura o fotografia, portando la propria personale interpretazione all’attenzione del pubblico.

Tema: a Riveder le Stelle

Extended Deadline: 29 agosto 2021, ore 24.00

Costo: Gratuito

Bando: http://www.premiocascella.it

Link diretto al bando: https://bit.ly/3veJjUG