Premiazione Flaiano 2019: dove, quando, ospiti

Domenica 7 luglio in Piazza della Rinascita a Pescara appuntamento con la 46esima edizione. Presenta Maria Cuffaro

PESCARA – Domani domenica 7 luglio, alle 20.30 in Piazza della Rinascita, a Pescara, prenderà il via la grande serata della 46 edizione dei Premi Internazionali Flaiano. Tantissimi i premiati, di cui moltissimi giovani. A presentare la serata sarà Maria Cuffaro , giornalista Rai. Guest star della serata Steve McCurry , entusiasta e onorato di ricevere il Premio Internazionale flaiano alla carriera e presentare lunedì 8 luglio il suo ultimo libro: “Una vita per immagini”, ed. da Mondadori alle 19.00 al Teatro D’annunzio.