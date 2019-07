Fossacesia, completamento rete fognaria: se ne parlerà in una riunione

Di Giuseppantonio: “La tutela del territorio è una priorità assoluta per un Comune che da 18 anni consecutivi viene insignita della Bandiera Blu della Fee e che da sempre punta alla qualità dell’ambiente“

FOSSACESIA – I vertici della Sasi di Lanciano (la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, che gestisce acquedotti, depurazione e fognature per i 92 Comuni della Provincia di Cheti ricompresi nel territorio dell’A.T.O. 6 Chietino) saranno presenti il prossimo 22 luglio, alle ore 18.30, in occasione della riunione presso la sala consiliare del Municipio di Fossacesia.

La partecipazione all’assemblea, aperta ai cittadini, del Presidente Gianfranco Basterebbe, del direttore della società, l’ing. Giorgio Marone, e del responsabile tecnico di zona, Enzo Giardino, è stata organizzata dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, per discutere sulla realizzazione delle rete fognaria nelle zone comunali non ancora servite da sistemi di scarico.

“La tutela del territorio è una priorità assoluta e lo è ancor di più per un Comune come il nostro che da 18 anni consecutivi viene insignita della Bandiera Blu della Fee e che da sempre punta alla qualità dell’ambiente – afferma il sindaco Di Giuseppeantonio -. Per questo ringrazio la Sasi e il Presidente Basterebbe per aver accolto il mio invito. Abbiamo da tempo avviato con gli uffici preposti l’individuazione di quelle aree che hanno bisogno di essere regolarizzate e sistemate con scarichi fognari in modo che si possa procedere agli interventi utili. Fossacesia deve confermarsi eccellenza nell’ambito della cura del territorio sotto il profilo ambientale, turistico e della salute”.