Premiati a Pescara due atleti della Scuola di Vela ASD Svagamente

PESCARA – Giornata di festa quella vissuta dai giovanissimi atleti Giulia Grilli e Pietro Bellot, oggi in Sala San Cetteo del Comune di Pescara. Il sindaco Carlo Masci, alla presenza dell’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, ha infatti ringraziato pubblicamente i due atleti della Scuola di Vela ASD Svagamente per aver rappresentato con orgoglio la città di Pescara nei recenti campionati nazionali e nei campionati mondiali, conferendo loro una pergamena di riconoscenza che vuol essere anche un augurio per un futuro prossimo ancora più ricco di successi sportivi.

Giulia Grilli e Pietro Bellot hanno conquistato in coppia la vittoria nel campionato italiano Vela Giovanili Cat Hobie Cat Dragoon (Under 16) tenutosi a Bari e il settimo posto nel campionato mondiale Multiclasse.

Il sindaco ho sottolineato ancora una volta l’importanza dello sport come maestra di vita, complimentandosi anche con lo staff della Lega Navale Italiana che supporta ottimamente gli atleti in gara.

“A Giulia Grilli e Pietro Bellot. – ha precisato il sindaco – va il mio plauso personale perché lo sport aiuta a comprendere le regole e a rispettarle. Lo sport è maestra di vita anche e soprattutto nella sconfitta perché incoraggia a non mollare e a rispettare la forza degli avversari. Un plauso va anche ai genitori che indirizzano i ragazzi alle attività sportive, agli allenatori e ai dirigenti delle società che con grande passione portano avanti le società con il gusto di partecipare a competizioni all’insegna della lealtà sportiva”.