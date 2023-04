Il Prefetto Fabrizio Stelo in visita al Comando Provinciale GdF di Teramo

TERAMO – Nell’odierno pomeriggio, il Prefetto di Teramo, Dott. Fabrizio Stelo, si è recato in visita presso la sede del locale Comando Provinciale della Guardia di finanza. Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Colonnello t. ST Fabrizio Chirico, che ha accompagnato l’Autorità nell’incontro con gli Ufficiali, i Comandanti dei Reparti e il personale alla sede.

Il cordiale incontro è stato occasione per approfondire temi inerenti all’ordine e alla sicurezza del territorio nonché alla situazione economica della provincia teramana.

Il Col. t. ST Fabrizio Chirico, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all’Autorità intervenuta, ha rinnovato la piena disponibilità e il massimo impegno delle Fiamme Gialle teramane nell’azione quotidiana diretta alla tutela della legalità e al contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Nell’occasione, il Prefetto, dopo aver assistito a un breve briefing multimediale e aver ricevuto in dono un piatto in ceramica dipinto a mano, ha espresso apprezzamento e sincera stima per il servizio reso dalla Guardia di Finanza alla collettività.