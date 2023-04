Abruzzo-tribunali, Sigismondi: “Conferme importanti dal Governo”

REGIONE – “Conferme importanti arrivano oggi dal Governo sulla possibilità di lavorare alla riapertura degli Uffici giudiziari già soppressi. Il vice ministro, Francesco Paolo Sisto, rispondendo all’interrogazione dell’on. Guerino Testa sul destino dei tribunali di prossimità abruzzesi, ha evidenziato come la riforma della geografia giudiziaria non abbia prodotto i risultati attesi. Nella risposta del Governo si legge anche il riferimento all’ordine del giorno approvato recentemente in Senato, e che mi ha visto primo firmatario, in merito alla riapertura delle piante organiche per assicurare ai nostri Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, il personale amministrativo necessario ad un efficiente funzionamento. Segnali significativi, dunque, che ci fanno ben sperare sulla possibilità di mantenere sul territorio dei presidi giudiziari fondamentali e con adeguato personale, e che evidenziano, altresì, l’incisività del lavoro che i parlamentari di Fratelli d’Italia stanno portando avanti, su questo tema, con grande determinazione”.

