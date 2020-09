PESCARA – Nel pomeriggio odierno il Prefetto della provincia di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha incontrato il Presidente di Assoarma unitamente ai Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia. Nel corso di un incontro cordiale, il Prefetto ha ringraziato i rappresentanti dei vari sodalizi per le diverse iniziative messe in campo sul piano sociale e per l’impegno nell’ambito della protezione civile, nonché per il grande significato valoriale da loro rappresentato, che costituisce un patrimonio da trasmettere alle giovani generazioni.

Il Prefetto Di Vincenzo ha incontrato il presidente di Assoarma [FOTO]