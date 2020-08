Precisazioni del Pescara Pallanuoto sui giocatori De Ioris e Di Fonzo

PESCARA – “A seguito delle notizie diffuse nei giorni scorsi da comunicati stampa di altre società, ripresi anche da alcuni organi d’informazione, secondo le quali due tesserati della Pescara Pallanuoto, Mattia De Ioris e Fabio Di Fonzo avrebbero firmato con un altro club, la Società biancazzurra fa sapere che tali giocatori, a oggi, risultano ancora suoi tesserati, sia come giocatori che come tecnici.

In virtù di quanto detto, i due atleti sono stati regolarmente convocati sia in qualità di pallanuotisti per l’inizio della stagione agonistica fissato a settembre, sia in qualità di allenatori per l’Open Day della Pescara Pallanuoto, in programma domani, sabato 29 agosto, dalle ore 16 alle Naiadi”. Lo riferisce la Pescara Pallanuoto in una nota.

Alla luce di quanto scritto in precedenza, la Pescara Pallanuoto ha dato mandato ai propri legali affinché vengano poste in essere tutte le azioni necessarie per la tutela dei suoi diritti e della sua immagine, oltre a segnalare l’episodio alla Procura Federale competente.