“Potere rivoluzionario della Gentilezza”, seminario domani a L’Aquila

L’AQUILA – Il Rotary club L’Aquila, l’Università dell’Aquila e il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente organizzano per giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 14,30 presso Aula D4.5 Edificio 11, p.zza S. Tommasi – L’Aquila un Seminario dal titolo “Il potere rivoluzionario della gentilezza: dalla quotidianità alle relazioni di cura e all’organizzazione del sistema sanitario”.

Sotto il termine generico di “gentilezza” sono incluse emozioni e comportamenti prosociali come la cura, la generosità, l’altruismo, l’empatia, la gratitudine, la compassione. È noto da tempo come connessioni sociali positive siano associate a longevità, una riduzione del rischio di mortalità precoce del 50% e una migliore qualità di vita. La gentilezza risulta essere una delle strategie evolutive per vivere a lungo, in salute e felicemente.

Il seminario intende approfondire la dimensione della gentilezza che rappresenta un valore etico e autentico che arricchisce la relazione medico-utente. Nella vita professionale dei sanitari la gentilezza rappresenta un «antidoto» al burnout, in quanto il medico e gli operatori sanitari sono gratificati dalla soddisfazione dell’utente e dai miglioramenti clinici di quest’ultimo.

Infatti, è importante che la gentilezza diventi un ingrediente necessario nella cultura dei servizi. Pertanto, la gentilezza, l’empatia e la compassione dovrebbero essere considerate elementi importanti nella cura delle persone malate, nonché fattori significativi di competenza dei professionisti della salute che devono essere rafforzati durante la formazione accademica e applicati nella pratica clinica.

PROGRAMMA

ore 14:30 Saluti delle Autorità:

Prof. Guido Macchiarelli, Direttore Dipartimento MeSVA.

Dott. Maurizio Ortu, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri L’Aquila.

Dott.ssa Patrizia Masciovecchio, Presidente Rotary Club L’Aquila.

ore 15:00 Introduzione dei lavori

Prof. Massimo Casacchia, Professore Emerito di Psichiatria UnivAq.

Di seguito la Prof.ssa Laura Giusti, Professoressa Associata di Psicologia Clinica UnivAq tratterà il tema “La gentilezza come strategia evolutiva per vivere meglio e più a lungo: correlati biologici e applicazioni nella relazione di cura”.

Il Prof. Stefano Necozione, Docente di Igiene e Medicina Preventiva UnivAq, parlerà dell’ “Epidemiologia della gentilezza”.

Ancora, la Prof.ssa Leila Fabiani, Ordinaria di Igiene Generale e Applicata UnivAq

Tratterà il tema “La gentilezza nel sistema delle cure”

Infine alla Prof.ssa Rita Roncone, Ordinaria di Psichiatria UnivAq è affidato la “Training session: L’abilità di esprimere sentimenti piacevoli”

La partecipazione all’evento permette l’acquisizione di 0,5 CFU da parte degli studenti dell’area Medica e delle Professioni Sanitarie.