ROMA – Anche in Abruzzo tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Nello specifico, lunedì 18 novembre alle ore 16:00 è in programma un incontro dal titolo “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”, nel corso del quale gli esperti della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, forniranno una vista sulle sfide principali che riguardano l’accesso al cibo e sul contributo che ognuno di noi può dare verso la costruzione di sistemi agroalimentari più sostenibili.

Il diritto al cibo è riconosciuto universalmente come un diritto umano essenziale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da trattati internazionali che impegnano gli Stati a garantire che ogni persona possa accedere a un’alimentazione adeguata, sicura e nutriente. Tuttavia, nonostante la produzione alimentare attuale sarebbe sufficiente per sfamare l’intera popolazione mondiale, ad oggi 733 milioni di persone soffrono la fame.

Durante il webinar verrà affrontato il tema della malnutrizione, nelle sue molteplici forme, denutrizione, carenze di micronutrienti e obesità, come fenomeno trasversale che interessa la maggior parte dei Paesi. Un sistema alimentare equo e sostenibile può contribuire non solo alla sicurezza alimentare, ma anche alla riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche, alla protezione dell’ambiente e al miglioramento della salute globale. Realizzare tutto questo richiede l’impegno congiunto di governi, istituzioni, settore privato e società civile e ogni cittadino ha un ruolo fondamentale in questo processo.

Sarà possibile partecipare al webinar seguendo il link: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-diritto-al-cibo.html. Al termine della lezione ci sarà la possibilità di fare, via chat, domande al relatore. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di Educazione Digitale della Corporate University che si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.