Pescara, oculistica: inaugurata la prima sala in Abruzzo per Iniezioni Intravitreali per Pazienti Maculopatici

PESCARA – La UOC di Oculistica ed il suo Direttore, il Dr. Michele Marullo, sono lieti di annunciare l’apertura della prima sala interamente finalizzata alla esecuzione delle iniezioni intravitreali per pazienti affetti da maculopatia in Abruzzo e dedicata alla memoria del Prof. Giorgio Alessandro Mazzilli, Primario della UOC di Oculistica dal 1983 al 1999.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina, 25 marzo, alla presenza del Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, dell’Onorevole Guerino Testa, del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del Consigliere comunale, Luigi Albore Mascia, della sig.ra Cappai, Vedova del Prof. Mazzilli, del Dirigente delle Professioni Sanitarie ASL Pescara Lorenzo Silli, della Coordinatrice infermieristica del reparto di Oculistica Adriana Mazzocchetti e del personale medico ed infermieristico.

La nuova sala è stata fortemente voluta dal Direttore Marullo, con il sostegno della Direzione Strategica aziendale, per poter garantire un miglioramento del servizio che vanta un numero esorbitante di prestazioni che superano i 2000 trattamenti annui. In questo modo si decongestiona la sala operatoria e si consente al Centro Macula, coordinato dal Dr. Gianluca Lapi, di poter seguire al meglio i pazienti, abbattendo costi, liste di attesa ed inutili sprechi. La nuova sala è dotata di un sistema di flussi laminari, come da normative vigenti e come indicato dalle principali linee guida nazionali ed internazionali, tali da garantire una totale sterilità dell’ambiente portando il livello di sicurezza ad ISO 5, il massimo per la categoria richiesta.

Con questa nuova soluzione – sono pochissimi i Centri in Italia che possono vantarne una – si crea una gestione armonica dei pazienti, con un percorso semplificato, più veloce ed al contempo molto più sicuro.

Inoltre, svincolando la sala operatoria da queste procedure, si potrà implementare l’attività della chirurgia oculare intervenendo sull’abbattimento delle liste di attesa per gli interventi più complessi.

Questa nuova struttura rappresenta un importante passo avanti per la salute oculare nella Regione, garantendo un ambiente altamente specializzato e sicuro per i pazienti. Le iniezioni intravitreali sono un trattamento fondamentale per diverse patologie della retina e il nostro centro è ora equipaggiato con le più avanzate tecnologie e un team di professionisti esperti per fornire cure di eccellenza.

All’inaugurazione, come premesso, ha partecipato anche la signora Cappai, vedova del professor Mazzilli, a cui è intitolata la nuova Sala. Da anni vicina all’Oculistica dell’Ospedale di Pescara, la signora Cappai ha contribuito generosamente con numerose donazioni finalizzate all’acquisto di apparecchiature mediche di elevato valore.

Foto a cura di Roberto di Blasio