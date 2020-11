Postazione drive allestita ieri a Giulianova: ecco dove

Il Sindaco Costantini: “In collaborazione con l’azienda sanitaria contiamo di ripetere i test in modalità drive almeno una volta a settimana per arginare il più possibile l’emergenza che si è creata”

GIULIANOVA – Grazie all’appello del Sindaco Jwan Costantini la Asl di Teramo ha provveduto ad allestire dietro lo stadio Rubens Fadini, con l’impiego dell’unità mobile, una postazione drive per effettuare, nella giornata di ieri, i test per il Covid-19 a tutti quegli utenti che erano in attesa da giorni.

“Abbiamo raccolto l’appello di tutti quei cittadini che stanno aspettando da giorni di essere sottoposti al tampone – dichiara il primo cittadino – interessando direttamente il Direttore della U.O.C. Area Distrettuale Adriatico Giandomenico Pinto, che ringraziamo per aver preso a cuore immediatamente la nostra richiesta. Per l’intera giornata di oggi la Asl, grazie all’allestimento di una postazione drive in dietro lo stadio Fadini, si occuperà di effettuare i tamponi. La stessa azienda sanitaria si sta impegnando a contattare le famiglie giuliesi in attesa del test per effettuarli nella postazione drive in del centro Covid di contrada Casalena. In collaborazione con l’azienda sanitaria contiamo di ripetere i test in modalità drive almeno una volta a settimana per arginare il più possibile l’emergenza che si è creata”.

Nella foto della postazione drive in allestita dietro lo stadio Rubens Fadini.