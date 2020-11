L’Aquila, nuovo bando incentivi per acquisto di auto elettriche

Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 dicembre. Beneficiari saranno tutti i cittadini non solo quelli del centro storico

L’AQUILA – Facendo seguito alla delibera approvata dalla giunta giovedì scorso, 29 ottobre, il settore Rigenerazione urbana del Comune dell’Aquila ha emesso un nuovo bando con il quale sono stati riaperti i termini per chiedere gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti. Le istanze dovranno essere inviate entro il prossimo 31 dicembre. Rispetto alla prima fase di questa operazione, potranno accedere ai benefici non solo residenti, professionisti e aziende dei centri storici di città e frazioni, ma anche cittadini e imprese di tutto il territorio comunale.

Il sostegno comunale all’operazione prevede un contributo a fondo perduto, pari al 30% del costo totale del veicolo ad alimentazione elettrica acquistato, fino a un massimo € 8.000,00 per i titolari di partita IVA e di € 4.000,00 per i privati cittadini, che hanno diritto anche all’ecobonus statale. Inoltre si beneficia anche delle normative regionali relative alle agevolazioni per il bollo auto.

Avviso e modulistica sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1956&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1