Porto turistico di Roseto: approvato il progetto per ampliamento e sicurezza

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’ampliamento e la messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi, noto come “PortoRose”. L’intervento, finanziato con 5 milioni di euro dai fondi FSC 2021–2027, rappresenta un passo strategico per il rilancio infrastrutturale della costa teramana.

Il progetto prevede la realizzazione di bracci a mare per garantire la sicurezza della navigazione, la delocalizzazione della marineria in una darsena separata e l’ampliamento del bacino portuale per aumentare i posti barca. Saranno inoltre valorizzati la viabilità d’accesso, la ciclovia adriatica e i collegamenti ferroviari, promuovendo una logistica sostenibile e multimodale.

Secondo l’assessore Umberto D’Annuntiis (nella foto), l’intervento rafforzerà l’efficienza dello scalo, favorirà la convivenza tra attività turistiche e commerciali, e rappresenterà un volano per lo sviluppo economico locale nel rispetto dei criteri ambientali europei.