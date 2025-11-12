Turismo sostenibile in Abruzzo: progetto tra Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano

FOSSACESIA – Fossacesia, con la sua suggestiva Costa dei Trabocchi, sarà protagonista di un importante progetto di cooperazione turistica che unisce il litorale , le Terme di Popoli e la Marsica con il capoluogo Avezzano, sotto la guida e il coordinamento dell’APTS, Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile.

L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi presso la sede municipale di Avezzano, rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un sistema turistico integrato capace di valorizzare l’intero territorio abruzzese, puntando su sostenibilità, accoglienza e qualità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una rete di cooperazione e sviluppo condiviso tra i Comuni di Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano, per offrire a chi sceglie l’Abruzzo la possibilità di scoprire mare, terme, aree interne, collina e montagna in un unico grande itinerario esperienziale.

Alla conferenza di presentazione hanno partecipato: Gianni Di Pangrazio, Sindaco di Avezzano; Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia; Dino Santoro, Sindaco di Popoli Terme; Benigno D’Orazio, Direttore dell’APTS , Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile.

Durante l’incontro, il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sottolineato l’importanza del progetto dichiarando: “Ringrazio il Direttore dell’APTS, Benigno D’Orazio, per la sua visione, la passione e la caparbietà con cui ha creduto in questa iniziativa, e i colleghi Sindaci Gianni Di Pangrazio e Dino Santoro per aver condiviso l’idea di costruire insieme un percorso comune di promozione turistica. Questo progetto unisce mare, terme, aree interne, montagna, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire un Abruzzo autentico, ricco di bellezze naturali, cultura e benessere. È un passo importante verso un turismo sostenibile e di qualità che valorizzi i nostri territori e le nostre identità locali”.

Il Direttore dell’APTS, Benigno D’Orazio, ha evidenziato come questa collaborazione rappresenti un modello virtuoso per la regione: “Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano mostrano che l’Abruzzo può crescere unito, integrando le proprie risorse in un’offerta turistica completa e sostenibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno”.

Il progetto prevede nei prossimi mesi la realizzazione di itinerari tematici condivisi, attività promozionali coordinate e la partecipazione congiunta a fiere e manifestazioni nazionali e internazionali del settore turistico.

“Lavorare insieme – hanno dichiarato congiuntamente i tre Sindaci, Di Pangrazio, Santoro e Di Giuseppantonio – significa offrire un’Abruzzo più forte e competitivo, che unisce le proprie eccellenze per attrarre nuovi visitatori e investimenti, puntando su qualità, accoglienza e sostenibilità”.

Con questa collaborazione, Fossacesia, Popoli Terme e Avezzano, insieme all’APTS, si candidano a diventare un modello di sinergia territoriale.