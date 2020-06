Porto di Ortona, Febbo annuncia il cronoprogramma per lo sviluppo

Nell’incontro del 4 giugno si é parlato di dragaggio, collegamento con casello A14 e sviluppo della banchina. Nuovo incontro il 10 giugno

ORTONA (CH) – A margine della riunione con il sindaco di Ortona Leo Castiglione e i funzionari della Regione Abruzzo Emidio Primavera e Paolo D’Incecco, l’assessore regionale Mauro Febbo ha dichiarato all’Ansa che sono state affrontate le principali questioni sul potenziamento del Porto di Ortona e stilato un cronoprogramma per lo sviluppo. Tre gli argomenti: dragaggio, collegamento con casello A14 e sviluppo della banchina. Per Febbo é stato un incontro utile per analizzare lo stato dell’arte di lavori fermi da troppo.

L’assessore ha fatto sapere che é già stato già fissato un cronoprogramma, nuovo incontro il 10 giugno. Nodi cruciali saranno sciolti in un incontro con l’Autorità di Sistema Portuale di Ancona, da cui Ortona dipende, che deve farsi promotore di azioni lungimiranti e strategiche di concerto con l’Agenzia Regionale Attività Produttive (Arap).

“Stiamo intervenendo – ha concluso Febbo – per dare risposte a operatori e aziende e fare del Porto un’infrastruttura intermodale e di rilevanza nazionale, capace di essere volano di economia, occupazione, sviluppo”