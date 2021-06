Porto di Ortona, chiesto alla Regione il potenziamento delle infrastrutture

Di Giuseppantonio (UDC) ha chiesto di procedere al dragaggio alla banchina nord nuova e all’aumento delle banchine per l’ancoraggio

ORTONA – “Il porto di Ortona è fondamentale per sostenere gli scambi commerciali d’Abruzzo e del Centro Italia. Una ragione validissima per chiedere alla Regione di procedere quanto prima al dragaggio alla banchina nord nuova e all’aumento delle banchine per l’ancoraggio delle navi”.

E’ quanto sollecita il Segretario Regionale dell’UDC, Enrico Di Giuseppantonio, facendo suo l’appello lanciato da alcune importanti aziende, che hanno evidenziato le attuali difficoltà dello scalo marittimo ortonese a sostenere il traffico navale.

“La mia richiesta trova forza anche nella consapevolezza che quotidianamente acquisisco anche come sindaco della città di Fossacesia, con gran parte del suo territorio che fa parte della Val di Sangro, tra le aree industriali più importanti d’Italia. Molti sono gli imprenditori che m’interpellano perché interessati a investire in questa zona e poter contare su collegamenti stradali, ferroviari e marittimi è per loro di vitale importanza. Insieme al porto di Vasto, quindi, poter contare su un altro scalo marittimo fondamentale come Ortona potrà favorire investimenti e, di conseguenza, occupazione, che potrà giovare anche alle aree interne. Ortona, così come Vasto, sono approdi importanti per l’asse di collegamento con l’Est Europa e il bacino del Mediterraneo. Strategici per una ripresa economica del nostro Paese e dell’Abruzzo. Ragioni che da sole sono sufficienti per favorire i flussi portuali con interventi infrastrutturali adeguati alle esigenze e per la realizzazione dei quali sono convinto che la Regione farà presto la sua parte”.