Diretta Pontedera – Teramo: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 4 dicembre alle 14.30 si gioca Pontedera – Teramo per la 17° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pontedera – Teramo, che si giocherà sabato 4 dicembre allo Stadio “Mannucci” con calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

Le formazioni ufficiali

PONTEDERA (3-5-1-1): 12 Angeletti, 19 Espeche, 23 Matteucci, 14 Bakayoko; 21 Perretta, 10 Barba (Vk), 8 Caponi (K), 13 Catanese, 3 Milani; 20 Benedetti; 9 Magnaghi. A disposizione: 1 Sposito, 30 Santarelli, 2 Parodi, 4 Bardini, 6 Shiba, 7 Mattioli, 16 Marianelli, 17 D’Antonio, 18 Benericetti, 24 Regoli, 25 De Ioannon, 26 Di Bella. Allenatore: Maraia.

TERAMO (4-3-3): 32 Perucchini, 2 Hadziosmanovic, 5 Soprano, 19 Bellucci, 3 Ndrecka; 10 Mungo (Vk), 6 Arrigoni (K), 28 Fiorani; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso. A disposizione: 1 Tozzo, 22 Agostino, 4 Trasciani, 17 Surricchio, 18 Pinto, 23 Rillo, 27 Furlan, 30 Di Dio, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pontedera – Teramo, valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Teramo

PORTIERI: 22 Agostino, 32 Perucchini, 1 Tozzo.

DIFENSORI: 19 Bellucci, 27 Furlan, 2 Hadziosmanovic, 3 Ndrecka, 18 Pinto, 23 Rillo, 5 Soprano, 4 Trasciani.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 28 Fiorani, 10 Mungo, 17 Surricchio.

ATTACCANTI: 9 Bernardotto, 30 Di Dio, 7 Malotti, 33 Montaperto, 20 Rosso.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

«La notizia estremamente positiva riguardante la società ci fa tornare alla normalità, anche perché a livello psicologico qualcosa, volente o nolente, concedi sempre. A Carrara l’approccio è stato positivo, è dopo lo schiaffo ricevuto che siamo usciti completamente dal match, per questo mi sono scusato con i tifosi a fine partita. Nelle prime sedute di questa settimana mi sono limitato ad osservare l’atteggiamento dei calciatori, perché adesso abbiamo bisogno di uomini veri: ho spesso rimarcato la professionalità di questo gruppo, nei momenti di difficoltà emergono i valori umani e negli ultimi allenamenti ho visto la squadra rispondere bene. Sono sicuro che non mancheremo nell’atteggiamento e nella voglia di lottare, pur tra tante assenze: domani saremo cortissimi, mi fa piacere sottolineare il fatto che Trasciani mi abbia chiesto di partecipare alla trasferta per stare in gruppo, pur con soli due allenamenti svolti. Ogni infortunato va contestualizzato, ci sono interpreti storicamente a rischio come Birligea e Soprano, ma la maggiorparte si è fermata sempre nei tre impegni settimanali: qualcosa stiamo evidentemente sbagliando sia dal punto di vista metodologico che a livello sanitario per i recuperi troppo lenti. Domani gli aspetti più importanti da verificare saranno il carattere e la voglia di soffrire, la fame giusta per tornare ad essere noi stessi e disputare una partita all’altezza. Per la valutazione della formazione mi prenderò tutto il tempo possibile. In questo mese tutti saremo soggetti a valutazioni approfondite. Il Pontedera è un avversario estremamente pericoloso e che soprattutto in casa gioca da grande squadra, in un gruppo forte costruito nel tempo, nel quale chiunque riesce a trovare l’ambiente giusto per esprimersi. D’altronde non si battono per caso Entella, Pescara e Modena, pareggiando con la Reggiana…»

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Zucchetti di Foligno (PG), coadiuvato dagli assistenti, Andrea Bianchini di Perugia e Francesco Collu di Oristano. Non si registrano precedenti con i colori biancorossi; sono due, invece, entrambi positivi, quelli con i toscani.

La presentazione del match

QUI PONTEDERA – Maraia dovrebbe optare per il modulo 3-5-2 con Sposito in porta e difesa composta da Espeche; Matteucci e Bakayoko. In cabina di regiaCaponi con Perretta e Barba; sulle corsie Shiba e Miani. Davanti Mutton e Magnaghi.

QUI TERAMO – Squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione. Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Ndreka e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Fiorani. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

Le probabili formazioni di Pontedera – Teramo

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Espeche; Matteucci, Bakayoko; Shiba, Perretta, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. Allenatore: Ivan Maraia.

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Fiorani; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi