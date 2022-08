Podismo, ad agosto in programma due notturne: ecco quali

In calendario la Notturna Podistica di L’Aquila sabato 6 agosto e la Notturna di Notaresco giovedì 11 agosto

L’AQUILA – La stagione podistica degli eventi sul territorio abruzzese in seno all’Atletica Vomano apre ufficialmente i battenti con due manifestazioni ad hoc che faranno gola ai tanti podisti che amano le corse al calar della sera: la Notturna Podistica di L’Aquila (Città Europea dello Sport) sabato 6 agosto e la Notturna di Notaresco giovedì 11 agosto.

Due manifestazioni che vanno ad aggiungersi nel folto curriculum di manifestazioni nell’arco di un ventennio per il sodalizio del teramano: Campionati Italiani a Pietracamela di corsa in montagna master, Finale B dei campionati interregionali su pista a Teramo, la Maratonina di Cologna Spiaggia e la Notturna di Roseto senza dimenticare un folto palmares di titoli individuali e di società e tanti campioni di passaggio come il campione del mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco e anche in gioventù il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

L’Aquila è stata scelta come Città Europea dello Sport 2022: quale omaggio migliore se non la Notturna Podistica del 6 agosto che ha nel piazzale della Basilica di Collemaggio il suo cuore pulsante e dove poi si sviluppano il percorso competitivo di 9 chilometri fino al centro storico e ritorno, unitamente alla non competitiva di 3 chilometri.

A Notaresco giovedì 11 agosto si tornerà a correre a ritmo di corsa podistica dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia con la competitiva di 9 chilometri e la non competitiva di 3 chilometri.

Gabriele Di Giuseppe, direttore tecnico dell’Atletica Vomano: “Ci sono legami forti tra nostra società e L’Aquila perché abbiamo svolto gare anche nel periodo del post terremoto per aver dato il nostro piccolissimo contributo. Questa manifestazione non ha solo un risvolto agonistico ma daremo spazio anche a una passeggiata non competitiva rivolta a famiglie e ai bambini dedicata alla lotta contro la violenza di genere visto che abbiamo al nostro fianco la SIAP, ovvero il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia. Ritroviamo con piacere la notturna di Notaresco è una manifestazione consolidata nel tempo e la ritroviamo tre anni dopo l’ultima edizione. Anche qui proponiamo il format della gara competitiva e non competitiva perché abbiamo voglia di riassaporare quell’atmosfera di condivisione e di passione per il podismo tra la gente e il pubblico che l’emergenza Covid ha cancellato negli ultimi due anni”.