“La bellezza che ci salva”, mostra a Villa Filiani Pineto

PINETO – Dal 30 luglio al 5 agosto 2022, presso Villa Filiani a Pineto (TE), l’Associazione “Paliurus – natura, storia ed ecoturismo APS” presenterà la mostra dal titolo “La bellezza che ci salva – Le piante della spiaggia tra Villa Fumosa e Scerne di Pineto”.

Sarà una mostra di disegni botanici e fotografie che intende divulgare il valore naturalistico di uno dei pochi litorali della costa abruzzese ancora preservati dall’impatto del turismo balneare, dalle infrastrutture e dall’urbanizzazione. Un tratto costiero che risulta essere un ambiente unico in Abruzzo non solo per le caratteristiche floristiche e vegetazionali presenti, ma anche per l’elevato valore paesaggistico dell’intero contesto territoriale.

Sarà l’occasione anche per presentare in anteprima l’omonimo opuscolo prodotto da Paliurus e che ha visto la supervisione del Prof. Fabio Conti dell’Università di Camerino, frutto delle ricerche e del monitoraggio dei volontari in questi ultimi anni.

Un’iniziativa che l’associazione è lieta di divulgare come stimolo per le nuove generazioni, affinché accolgano il rinnovamento che parte da una visione che si pone come innovativa ma che ha radici profonde. “La bellezza salverà il mondo” ed è quindi la bellezza che ci salva.

L’ingresso è libero, tutti i giorni dalle 19 alle 24.