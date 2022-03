PNRR, incontro a L’Aquila tra istituzioni, imprese, privati e sindacati

L’incontro si terrà venerdì 4 marzo alle 17,30 alla Sede Ance a L’Aquila, introdotto dall’onorevole Stefania Pezzopane

L’AQUILA – “Sono lieta di invitare istituzioni, imprese, associazioni, sindacati e cittadini ad un confronto importante sui bandi che a breve, con la pubblicazione, metteranno a disposizione ingenti risorse per le imprese ed i privati. Questo è il terzo incontro sul PNRR da me organizzato per condividere un percorso con gli attori sociali e le imprese e per mobilitare energie necessarie a questa fase nuova che stiamo attraversando. Partecipazione e condivisione delle scelte sono essenziali per il futuro dell’Aquila e del cratere. Le ingenti risorse messe a disposizione delle aree terremotate, grazie ad una mia battaglia parlamentare, sono pari ad 1 miliardo e 700 milioni ed una parte consistente viene rivolta alle imprese del cratere attraverso questi bandi. Mobilitare in maniera pubblica e trasparente le energie economiche è per me una priorità ed e garanzia di un utilizzo fertile di risultati. L’incontro si terrà venerdì 4 marzo alle 17,30 alla Sede Ance a L’Aquila. Sarò io ad introdurre l’incontro a cui partecipano tra gli altri: Romano Benini responsabile segreteria tecnica PNRR sisma, Giovanni Lolli ex assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Pierpaolo Pietrucci consigliere regionale.“ Così la Deputata Stefania Pezzopane ha annunciato l’importante incontro che si terrà L’Aquila il 4 marzo per discutere i bandi elaborati dalla struttura di missione del Pnrr sisma a guida Giovanni Legnini.