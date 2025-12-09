PNRR Abruzzo: raggiunto target digitale con 70 Punti Facili

L’AQUILA – L’Assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, è intervenuto all’Aquila al convegno sul “Progetto PNRR, Rete di facilitazione digitale”. Quaglieri ha sottolineato come sia fondamentale, oltre all’investimento in infrastrutture digitali in fibra ottica (grazie all’accordo con il MIMIT), mettere i cittadini in condizione di accedere facilmente ai servizi della pubblica amministrazione.

Il progetto, finanziato con fondi del PNRR e realizzato da Abruzzo Progetti (partecipata regionale), ha raggiunto il target PNRR fissato per il 31 dicembre 2025 con tre mesi di anticipo.

I numeri chiave sono: attivazione di oltre 70 Punti Digitali Facili e raggiungimento di più di 65mila abruzzesi.

Questi risultati, presentati dall’amministratore unico Pasqualino Di Cristofano, hanno portato al rinnovo dell’accordo di collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla Regione Abruzzo è stato assegnato un ulteriore contributo pari a 783.972 euro per il rafforzamento della progettualità nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR – “Reti di facilitazione digitale”.

Quaglieri ha rimarcato che l’Abruzzo non solo ha contribuito a ridurre il Digital Divide, ma si è affermato come un modello virtuoso, ottenendo come premialità un rinnovo del progetto per ulteriori sei mesi. L’Assessore ha inoltre evidenziato il ruolo rilevante delle ASL nel raggiungimento del target, in particolare per la dislocazione dei facilitatori nei CUP.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris, e rappresentanti della ASL1 L’Aquila che hanno condiviso la loro esperienza.